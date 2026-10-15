Da Meret a Lobotka e Spinazzola: il Napoli riparte dalle certezze contro il Venezia
In un momento pieno di dubbi e domande, esiste una base solida di partenza: il Napoli di Venezia dovrà cambiare atteggiamento e anche uomini. La metamorfosi spirituale è imperativa per rinvigorire l’anima e dare corpo alle ambizioni estive, c’è poco da fare, mentre quella della squadra è annunciata dopo il turnover in Champions, un’esigenza legata all’estenuante sequenza di sette partite fino all’8 novembre. Idee? Meret tornerà in porta, Lobotka in regia, Spinazzola a sinistra e di conseguenza Di Lorenzo a destra, Lang in attacco. Per capire se anche Neres farà parte della rivoluzione, invece, bisognerà attendere ancora un po’: non è al meglio, le sue condizioni andranno valutate oggi e al momento va ritenuto in dubbio.
Napoli, a Venezia non si deve sbagliare
Queste sono solo alcune delle storie da leggere in vista della trasferta sulla Laguna, sempre molto affascinante ma anche molto complicata in questo preciso momento storico: il Venezia ha appena esonerato Stroppa dopo le sei sconfitte consecutive in campionato e ora alla guida del gruppo c’è Davide Nicola, un allenatore bravo e tosto a cui è stato affidato il compito di restituire stimoli e risultati all’ultima in classifica e unica in Serie A a non aver fatto ancora neanche un punto. I problemi di Nicola, con tutto il rispetto possibile, non interesseranno ad Allegri: lui ha già i suoi, ci mancherebbe. E tra l’altro in Spagna ha scoperto di averne qualcuno in più di quelli preventivati prima di partire. Il calcio è così, imprevedibile e spesso sorprendente. Ma ora Max ha bisogno di tutte le sue certezze per ribaltare immediatamente (e di nuovo) la situazione e soprattutto per acchiappare tutti i fantasmi che aleggiano a giorni alterni. Servono i nostri, diciamo così. Dovranno arrivare a Venezia su gondole, motoscafi o in qualsiasi altro modo possibile. L’importante è esserci.
Forze nuove per Allegri
L’importante è recuperare soluzioni e forze nuove. Le prime facce amiche hanno fatto capolino ieri al centro sportivo di Castel Volturno: Alisson, Anguissa e Olivera sono tornati a lavorare in gruppo. Un’ottima notizia in un momento in cui l’ottimismo dovrà salare ogni istante delle giornate che separano il Napoli dalla prossima partita. Ieri il clima non era sicuramente dei migliori: dispiace a tutti - come è molto giusto che sia - di aver rimediato una sconfitta del genere contro il Villarreal. E tutti, dal primo all’ultimo calciatore, hanno voglia di tornare a casa sabato sera con una vittoria e poi di replicare contro il Bodø/Glimt martedì al Maradona, magari non l’ultima spiaggia Champions ma forse la penultima. La squadra, dicevamo, è tornata subito in campo: partenza di buon mattino dall’aeroporto spagnolo di Castellon de la Plana, arrivo a Capodichino e trasferimento poi a casa azzurri per la seduta di allenamento. La cura del lavoro.
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