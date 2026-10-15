Da Meret a Lobotka e Spinazzola: il Napoli riparte dalle certezze contro il Venezia

In un momento pieno di dubbi e domande, esiste una base solida di partenza: il Napoli di Venezia dovrà cambiare atteggiamento e anche uomini. La metamorfosi spirituale è imperativa per rinvigorire l’anima e dare corpo alle ambizioni estive, c’è poco da fare, mentre quella della squadra è annunciata dopo il turnover in Champions, un’esigenza legata all’estenuante sequenza di sette partite fino all’8 novembre. Idee? Meret tornerà in porta, Lobotka in regia, Spinazzola a sinistra e di conseguenza Di Lorenzo a destra, Lang in attacco. Per capire se anche Neres farà parte della rivoluzione, invece, bisognerà attendere ancora un po’: non è al meglio, le sue condizioni andranno valutate oggi e al momento va ritenuto in dubbio.

Napoli, a Venezia non si deve sbagliare Queste sono solo alcune delle storie da leggere in vista della trasferta sulla Laguna, sempre molto affascinante ma anche molto complicata in questo preciso momento storico: il Venezia ha appena esonerato Stroppa dopo le sei sconfitte consecutive in campionato e ora alla guida del gruppo c’è Davide Nicola, un allenatore bravo e tosto a cui è stato affidato il compito di restituire stimoli e risultati all’ultima in classifica e unica in Serie A a non aver fatto ancora neanche un punto. I problemi di Nicola, con tutto il rispetto possibile, non interesseranno ad Allegri: lui ha già i suoi, ci mancherebbe. E tra l’altro in Spagna ha scoperto di averne qualcuno in più di quelli preventivati prima di partire. Il calcio è così, imprevedibile e spesso sorprendente. Ma ora Max ha bisogno di tutte le sue certezze per ribaltare immediatamente (e di nuovo) la situazione e soprattutto per acchiappare tutti i fantasmi che aleggiano a giorni alterni. Servono i nostri, diciamo così. Dovranno arrivare a Venezia su gondole, motoscafi o in qualsiasi altro modo possibile. L’importante è esserci.