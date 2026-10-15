Napoli, si ferma anche Neres: lesione alla coscia, le condizioni e quanto starà fuori

Oltre il danno la beffa. Il Napoli torna dalla trasferta spagnola di Champions League non solo con la sconfitta subita in rimonta contro il Villarreal, ma anche con un nuovo infortunio. Alla corte di Massimiliano Allegri si è fermato David Neres. In un Napoli in piena emergenza infortuni, anche il brasiliano finisce in infermeria. L'esterno ha accusato un problema fisico durante la partita di Champions League contro il Villarreal. Gli esami ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia destra.

Champions League Pagelle Villarreal-Napoli: Politano chiede scusa, McTominay si spegne presto. Tutti i voti degli azzurri Guarda la gallery Infortunio per Neres, il bollettino del Napoli Questo il bollettino medico del club: "David Neres ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Neres ha già iniziato il proprio iter riabilitativo". Il brasiliano dovrebbe rimanere ai box per tre settimane.