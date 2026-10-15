Napoli, un altro tonfo in Europa che fa molto male

Napoli, si ferma anche Neres: lesione alla coscia, le condizioni e quanto starà fuori

Nuovo infortunio per gli azzurri: il brasiliano ha accusato il problema fisico durante la partita di Champions contro il Villarreal
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2 min

Pubblicato il 15.10.2026, 16:25 (Aggiornato il 15.10.2026, 16:59)

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Oltre il danno la beffa. Il Napoli torna dalla trasferta spagnola di Champions League non solo con la sconfitta subita in rimonta contro il Villarreal, ma anche con un nuovo infortunio. Alla corte di Massimiliano Allegri si è fermato David Neres. In un Napoli in piena emergenza infortuni, anche il brasiliano finisce in infermeria. L'esterno ha accusato un problema fisico durante la partita di Champions League contro il Villarreal. Gli esami ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia destra.

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Infortunio per Neres, il bollettino del Napoli

Questo il bollettino medico del club: "David Neres ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Neres ha già iniziato il proprio iter riabilitativo". Il brasiliano dovrebbe rimanere ai box per tre settimane.

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Neres fermo per tre settimane, quali partite salterà

Allegri dunque dovrà fare a meno di Neres nel cuore del "tour de force" al quale il Napoli dovrà sottoporsi nelle prossime settimane. L'ex Ajax salterà sicuramente le partite contro Venezia, Bodo/Glimt, Roma e Monza. A inizio novembre ci sarà poi il big match allo Stadium contro la Juventus e bisognerà valutare nuovamente le sue condizioni per la sfida contro Spalletti e per quelle a seguire contro Porto e Lazio prima della pausa per le partite delle nazionali a novembre.

 

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