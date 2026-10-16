Allegri prepara quattro cambi a Venezia. E Lucca spera

David Neres si ferma di nuovo . Era tornato a fine agosto dopo lo stop di otto mesi, ora è di nuovo ai box. E ne avrà per almeno tre settimane . Ieri gli esami strumentali a cui si è sottoposto presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. L’esterno del Napoli, malconcio dopo la trasferta contro il Villarreal, ha già iniziato l’iter riabilitativo. Si tenterà il recupero per la Lazio, 8 novembre , ma non si vorranno forzare i tempi, dunque non è da escludere che Neres possa tornare in campo direttamente dopo la nuova sosta per le nazionali e quindi per la partita contro il Torino del 21 novembre. Salterà sicuramente le prossime sei. Un’altra assenza pesante per Allegri nel bel mezzo del tour de force con il Venezia domani, il Bodo/Glimt martedì prossimo e poi ancora Roma, Monza, Juventus e Porto . Quindi la Lazio prima del nuovo stop.

Emergenza: quarto giocatore out per Allegri

Neres era rientrato il 30 agosto al Maradona nel finale contro il Como. Era out da otto mesi dopo l’operazione alla caviglia sinistra a Londra che aveva condizionato la sua ultima stagione. Show in due mesi, protagonista in Supercoppa, poi la beffa dell’infortunio. ll brasiliano aveva fatto progressi nel corso delle ultime settimane e aveva sfruttato la sosta per tornare al top, o quasi. Sabato col Frosinone prima da titolare e ottima prova. Spunti, sprint e premesse incoraggianti per il futuro. Martedì però è andato di nuovo ko: problemi col Villarreal, esami strumentali, il responso e ora la certezza dello stop. Per Allegri sarà il quarto giocatore out, proprio ora che era rientrato anche Alisson - tornato in gruppo mercoledì con Olivera e Anguissa - e con le scelte in attacco che potevano tornare a essere diverse. Neres si unisce così a Vergara e Favasuli, il cui rientro è già previsto dopo la prossima sosta, e a Buongiorno, che ne avrà ancora per qualche mese. Quattro assenze pesanti. E domani col Venezia, Allegri - che oggi alle 12 parlerà in conferenza stampa - cambierà di nuovo formazione. Inevitabile per ruotare la rosa cercando di coinvolgere tutti. Le energie vanno dosate.