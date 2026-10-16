Il Maradona non si accende per Napoli-Bodo: prevendita fiacca

Mancano quattro giorni alla partita contro il Bodo/Glimt, terza giornata della fase campionato di Champions League. Si giocherà martedì alle ore 21 allo stadio Maradona. La musichetta torna in ca sa dopo il ko all'esordio contro l'Arsenal. Partita fondamentale anche in chiave classifica per cominciare a conquistare punti. C'è ancora ampio margine per riempire il Maradona, ma la prevendita al momento non si accende. Fino a ieri sera, infatti, gli unici due settori disponibili erano le due Curve superiori. C'è ampia disponibilità per tutti gli altri con la vendita libera partita questo lunedì: alta disponibilità per la Curva B inferiore, media per la Curva A e i Distinti inferiori, così come per la Tribuna Nisida. Alta disponibilità per la Tribuna Posillipo. Più biglietti venduti, invece, per i Distinti superiori: disponibilità bassa. Ma siamo comunque lontani dal sold out e dal classico pienone. Possibile effetto Vila-Real, ma la partita è ancora lontana e dunque la prevendita potrebbe raccontare altro nei prossimi giorni.