Allegri: "Dobbiamo gestire i momenti di difficoltà. Hojlund può riposare, Lucca troppo criticato"

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Villarreal , torna in campo il Napoli . I partenopei andranno in scena domani, alle 15:00, in trasferta contro il nuovo Venezia di Davide Nicola, alla ricerca di continuità dopo il convincente successo arrivato nell'ultimo turno contro il Frosinone. Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara, ha parlato in conferenza stampa: "Non sono preoccupato, dobbiamo solo trovare le soluzioni ai problemi. Dobbiamo capire, gestire meglio la palla in certi momenti della partita, gestire l'imprevisto. In Spagna sul 2-1 abbiamo avuto più occasioni per pareggiarla, ma dobbiamo essere più sicuri . Quando una squadra è forte , in un momento di difficoltà della partita non si deve crollare . Bisogna riprendere a giocare. Su questo c'è tempo per migliorare".

Contro il Venezia potrebbe scendere in campo dal primo minuto Lorenzo Lucca . A questo riguardo, Allegri ha dichiarato: "Dovrò fare l'allenamento di oggi, poi valuterò se giocherà dall'inizio Lucca o Hojlund. Rasmus ha giocato tante partite, forse ha bisogno di riposo. Lucca in Spagna è entrato bene. Ha creato un paio di occasioni favorevoli. E' un giocatore che può e deve dare il suo apporto. Credo che sia stato troppo criticato, preso di mira oltremodo ". L'allenatore non ha escluso anche la possibilità di schierare i due assieme: "Il doppio centravanti può essere una soluzione, permettendo a Hojlund di non giocare sempre spalle alla porta".

"Anguissa, Alisson e Olivera sono a disposizione"

L'allenatore ha fatto poi il punto riguardo i calciatori rientrati dai rispettivi infortuni: "Anguissa, Alisson e Olivera sono rientrati in gruppo, sono a disposizione. McTominay ha bisogno di trovare condizione giocando. Sono rientrati anche Marianucci e Beukema hanno recuperato in pieno. Sono due giocatori di completa affidabilità. Averli a disposizione è un vantaggio." Chi non ci sarà, invece, è Neres: "Lo abbiamo perso di nuovo, mentre Vergara e Favasuli stanno procedendo bene, anche se non sono vicini al rientro".