Il Napoli riparte da Lucca: chi lascerà in panchina Allegri contro il Venezia

Lorenzo aspettava questo momento da quasi un anno: l’ultima volta che ha giocato dal primo minuto con il Napoli in campionato risale al 28 ottobre 2025 contro il Lecce al Via del Mare e oggi, 16 ottobre 2026, tornerà a guidare l’attacco della squadra in Serie A al Penzo. Una giornata delicatissima, considerando il crollo di martedì in Champions con il Villarreal, ma anche una trappola sulla Laguna: il Venezia è ultimo a zero punti con sei sconfitte in sei giornate e ha appena esonerato Stroppa, affidando la squadra a Nicola. Uno tosto, uno che in carriera ha sempre abbinato le capacità tecniche a un grande carisma e che ha saputo anche conquistare salvezze disperate, come ha giustamente ricordato ieri Allegri chiedendo ai suoi umiltà e rispetto per l’avversario. Max, per la verità, non ha soltanto indicato la strada e il ritmo al gruppo, ma ha speso parole di stima per Lucca. Il vice centravanti del titolare Hojlund - con tutto il rispetto - ma eventualmente anche un partner da schierare al fianco di Ras nel caso di un ritocco del sistema. Presto o tardi, chissà, chi può dirlo. Magari Lorenzo potrebbe orientare le scelte: oggi avrà la grande chance inseguita sin dall’inizio della stagione e dovrà rispondere presente.