Il Napoli riparte da Lucca: chi lascerà in panchina Allegri contro il Venezia
Lorenzo aspettava questo momento da quasi un anno: l’ultima volta che ha giocato dal primo minuto con il Napoli in campionato risale al 28 ottobre 2025 contro il Lecce al Via del Mare e oggi, 16 ottobre 2026, tornerà a guidare l’attacco della squadra in Serie A al Penzo. Una giornata delicatissima, considerando il crollo di martedì in Champions con il Villarreal, ma anche una trappola sulla Laguna: il Venezia è ultimo a zero punti con sei sconfitte in sei giornate e ha appena esonerato Stroppa, affidando la squadra a Nicola. Uno tosto, uno che in carriera ha sempre abbinato le capacità tecniche a un grande carisma e che ha saputo anche conquistare salvezze disperate, come ha giustamente ricordato ieri Allegri chiedendo ai suoi umiltà e rispetto per l’avversario. Max, per la verità, non ha soltanto indicato la strada e il ritmo al gruppo, ma ha speso parole di stima per Lucca. Il vice centravanti del titolare Hojlund - con tutto il rispetto - ma eventualmente anche un partner da schierare al fianco di Ras nel caso di un ritocco del sistema. Presto o tardi, chissà, chi può dirlo. Magari Lorenzo potrebbe orientare le scelte: oggi avrà la grande chance inseguita sin dall’inizio della stagione e dovrà rispondere presente.
Lucca, la critica
Lucca è un gigante di due metri (201 centimetri), ha 26 anni, è appena diventato papà, ha spalle larghe e sa perfettamente che quella contro il Venezia non sarà una partita qualsiasi. Per la squadra e per lui: troppe cose in ballo, troppa diffidenza da smentire, troppe critiche da spazzare via. La sua esperienza con il Napoli non è certamente stata positiva fino a questo momento, questo è fuori discussione, ma i critici sono diventati talmente severi con lui da essere molto spesso prevenuti.
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