Allegri: "Serve lucidità, preoccuparsi adesso non ha senso. Alisson Santos? Si tratta di una ricaduta"
Al termine della sfida del Penzo con il Venezia, il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, ha commentato la prestazione dei suoi dopo la sconfitta con i lagunari, puntando su episodi ed infortuni, ma allo stesso tempo ammettendo il momento di difficoltà a livello di risultati.
"Gli episodi ci penalizzano, ma serve lucidità"
È un Allegri in difficoltà quello che si presenta a commentare la sconfitta del Napoli al Penzo, ma che si affida all'esperienza per tentare di alleggerire la pressione: "Abbiamo creato molto e commesso allo stesso tempo molti errori dietro. E come li commettiamo veniamo puniti. Dobbiamo analizzare il momento con lucidità, ma in campionato abbiamo tempo di recuperare, quindi ora meglio concentrarci sulla Champions. Preoccupato? In questo momento non serve esserlo, bisogna fare meglio quello che stiamo già facendo. Comprendo il malumore, ma dobbiamo ribaltare questa situazione, ci sono momenti in cui le cose non vanno bene e sono i momenti in cui bisogna essere in grado di restare lucidi e tirar fuori la rabbia".
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