Manna sul caso De Bruyne-Allegri: "Situazione enfatizzata da chiacchiere da bar"

Il Napoli vuole mettersi alle spalle quanto successo contro il Villarreal con il battibecco in campo tra Allegri e De Bruyne , per un mancato scambio di posizione del belga con McTominay. Già l'allenatore degli azzurri nella conferenza stampa alal vigilia della sfida contro il Venezia aveva sgonfiato il caso : "Se mi ha infastidito? No, c'è stata un'incomprensione ma è finita lì . Sono cose che capitano e che capiteranno ancora. Se ci capiamo subito è meglio: io parlavo italiano, lui inglese, poi io mi sono messo a parlare in inglese e lui voleva capire in italiano. Il ragazzo è intelligente, ha capito". Poi anche il direttore sportivo del Napoli Manna, prima della sfida contro il Venezia, ha chiarito la linea sulla situazione.

Manna: "Allegri-De Bruyne? Le cose si sistemano sempre"

Ai microfoni di Dazn ha affermato: "Io sono intervenuto il giusto, come su tutte le situazioni. Chiacchiere da bar, sono state un po' enfatizzate, ma fa parte del gioco. Le cose si sistemano sempre, De Bruyne è un campione e se sta bene può giocare dove vuole. Va supportato e aiutato, ci ha fatto anche vincere. Ora riposa, ma se entra ci aiuterà come sempre". Oggi infatti il belga partirà della panchina, pronto a dare una mano allo squadra qualore ce ne fosse bisogno al Penzo contro il Venezia.

"Dobbiamo muovere la classifica. Lucca? Abbiamo fiducia in lui"

Cambiando discorso, Manna ha provato a dare una scossa ai suoi per migliorare la classifica, sia in Champions che in campionato: "Bisogna fare risultato, per dare continuità. È importante muovere la classifica, poi martedì è un'altra cosa dove siamo chiamati a fare risultato, ma ora pensiamo al Venezia, che ha cambiato allenatore ed è un avversario forte. Dobbiamo calarci bene nella partita". Infine una domanda su Lucca, che a Venezia parte titolare: "Lo vedo bene, è entrato quasi sempre bene, deve capire la responsabilità di questa maglia, indossata da grandi campioni. Devi avere la personalità e la responsabilità. Deve fare una prestazione importante, senza pressione perché abbiamo fiducia in lui".