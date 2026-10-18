Napoli disarmante: peggiore partenza dell’era De Laurentiis! Ci sono cinque nodi da sciogliere

Cinque sconfitte nelle prime nove partite stagionali. Non succedeva dal 2001, quando il Napoli giocava in Serie B e in panchina c’era Gigi De Canio. Il capitano era Magoni, in rosa c’erano fra gli altri Baccin, Moriero, Stellone e Rastelli. La partenza fu shock in Coppa Italia (due sconfitte in tre partite con Siena e Palermo) e in campionato (tre ko nelle prime sei con Ancona, Modena ed Empoli). Aurelio De Laurentiis ancora non aveva avuto l’idea di scendere in campo, solo tre anni dopo decise di comprare un foglio di carta in tribunale investendo 37 milioni. Nella sua gestione ultraventennale non c’è mai stato un avvio così negativo. Nemmeno quando ha scelto di intervenire a piedi uniti e cambiare allenatore in corsa (come successo con Ventura, Donadoni, Garcia e Ancelotti). La figuraccia di Venezia è la fotografia di un Napoli disarmante. La squadra delude sotto ogni punto di vista e l’allenatore non riesce a trovare il bandolo della matassa. L’illusione di una svolta contro il Frosinone è stata subito spenta dai tracolli in Champions e in Laguna.