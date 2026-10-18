La frecciata di Juan Jesus dopo la sconfitta del Napoli: "Ero troppo vecchio..."
VENEZIA - Inizio di stagione da incubo per il Napoli. Dopo il pesante ko in Champions League sul campo del Villarreal, la squadra di Max Allegri crolla anche al 'Penzo' contro il Venezia padrone di casa, alla prima vittoria in campionato, nelle cui fila milita una vecchia conoscenza azzurra, Juan Jesus. Proprio il difensore brasiliano, nel post partita, si è tolto alcuni sassolini dalle scarpe sui social. Parole che hanno fatto rumore, alimentando una serie di roventi polemiche.
La frecciata di Juan Jesus dopo il ko del Napoli: "Per ADL e Manna ero troppo vecchio!"
Al termine della partita del 'Penzo', ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di immagini del match con tanto di commento: "Primi tre punti con questa maglia! Una vittoria importante, conquistata insieme. Orgoglioso di questa squadra e felice di regalare gioia ai nostri tifosi. Avanti così!", sottolinea Juan Jesus che poi non dimentica il suo recente passato: "Al Napoli e ai suoi tifosi, il rispetto e l’affetto di sempre. La nostra storia non si dimentica". Tanti i commenti ricevuti dal difensore, uno in particolare: "Sei sicuramente meglio dei difensori che giocano nel Napoli. Serietà e professionalità. Purtroppo il nostro problema è Manna", sentenzia un fan azzurro. La replica di Juan non si fa attendere: "Dici bene", il commento lapidario del brasiliano che si scaglia così contro il suo ex Ds. Finita qui? Tutt'altro. Un altro utente è convinto che 'BatJuan' avrebbe potuto far parte della rosa del Napoli anche in questa stagione. Stavolta, sul tema, il brasiliano tira in ballo il presidente Aurelio De Laurentiis: "Chiedi a ADL e Manna, per loro ero troppo "vecchio"", con tanto di emoticon eloquente (una risata).
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