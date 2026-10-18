La frecciata di Juan Jesus dopo il ko del Napoli: "Per ADL e Manna ero troppo vecchio!"

Al termine della partita del 'Penzo', ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di immagini del match con tanto di commento: "Primi tre punti con questa maglia! Una vittoria importante, conquistata insieme. Orgoglioso di questa squadra e felice di regalare gioia ai nostri tifosi. Avanti così!", sottolinea Juan Jesus che poi non dimentica il suo recente passato: "Al Napoli e ai suoi tifosi, il rispetto e l’affetto di sempre. La nostra storia non si dimentica". Tanti i commenti ricevuti dal difensore, uno in particolare: "Sei sicuramente meglio dei difensori che giocano nel Napoli. Serietà e professionalità. Purtroppo il nostro problema è Manna", sentenzia un fan azzurro. La replica di Juan non si fa attendere: "Dici bene", il commento lapidario del brasiliano che si scaglia così contro il suo ex Ds. Finita qui? Tutt'altro. Un altro utente è convinto che 'BatJuan' avrebbe potuto far parte della rosa del Napoli anche in questa stagione. Stavolta, sul tema, il brasiliano tira in ballo il presidente Aurelio De Laurentiis: "Chiedi a ADL e Manna, per loro ero troppo "vecchio"", con tanto di emoticon eloquente (una risata).