Allegri non dirige l'allenamento del Napoli post Venezia: ha l'influenza
Archiviata la pesante sconfitta di Venezia, il Napoli di Massimiliano Allegri ha subito ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, a due giorni dall'importantissima sfida di Champions League con il Bodo/Glimt, in programma martedì alle ore 21 allo stadio "Maradona". Assente oggi proprio il tecnico degli azzurri, alle prese con l'influenza.
Napoli, testa alla Champions: influenza per Allegri
"Dopo il match del Penzo - si legge nel consueto report ufficiale della società partenopea - gli azzurri tornano ad allenarsi al SSC Napoli Training Center in vista della prossima gara di Champions League, martedì alle 21:00 al Maradona contro il Bodo Glimt. Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto hanno effettuato lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in un lavoro individuale e successivamente in una sessione aerobica. Non ha preso parte alla seduta di allenamento mister Massimiliano Allegri, colpito da uno stato influenzale".
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