Napoli al bivio, un avvio così non si registrava dal 2001-2002 con De Canio in Serie B

INVIATO A VENEZIA - Cosa avrebbe potuto peggiorare il weekend di Allegri? Un'influenza che puntuale è arrivata costringendolo a saltare l'allenamento di ieri. Max è forte e tornerà in sella oggi. Per il resto, inutile girarci intorno, la situazione è già seria e di questo passo potrebbe anche diventare grave. La bruttissima sconfitta contro il Venezia, la seconda in cinque giorni dopo quella con il Villarreal e la quinta in nove partite, non lascia scampo: se il Napoli non ricomincerà a fare punti, o meglio se non tornerà a vincere tra domani con il Bodø/Glimt e sabato con la Roma, a crollare potrebbe essere tutto il castello e non soltanto le classifiche di Champions e campionato. Allegri non è a rischio, questo è bene sottolinearlo. E per quanto dica di non essere preoccupato, non sarà certamente soddisfatto dell'avvio di stagione: un numero così elevato di sconfitte in tutte le competizioni non si registrava dalla stagione 2001-2002 con De Canio in Serie B e in generale è il peggior inizio dell'era De Laurentiis. Il Napoli è già a -9 dalla vetta e a -7 dalla Roma: bastano i numeri a spiegare l'enorme valore della sfida contro la squadra di Gasp, anche perché fino all'8 novembre ci saranno Monza, Juve e Lazio. Ma prima di tutto c'è il Bodø in Champions: il Napoli è 32° a zero punti dopo due giornate, a seguire dovrà giocare in trasferta con Porto e City e anche in questo caso bastano calcoli e intuito a capire quanto conti la sfida di domani in chiave playoff. Decisiva o quasi.

Napoli Napoli, le pagelle dopo il ko di Venezia: McTominay ancora indietro, Lucca non va Guarda la gallery I limiti del Napoli È così, oberata di pensieri e responsabilità, che la squadra prepara il primo di due incroci pericolosissimi in cinque giorni. E se a rigor di aritmetica non è corretto parlare di ultime chiamate, lo è a rigor di logica: cos'altro deve accadere per capire che urgono punti, vittorie e soprattutto atteggiamenti singoli e individuali completamente diversi rispetto a quelli registrati a Venezia, in Spagna, nel secondo tempo del Franchi e nel finale di San Siro. Il Napoli ha limiti fisici caratteriali (persi 8 punti da situazioni di vantaggio) che sottolineano i danni prodotti dal non-mercato deciso dal club ad eccezione di Badiashile e Favasuli: a gennaio si puntano almeno un centrocampista e un attaccante. Il gruppo ha dato tanto ma ora sembra scarico o forse lo è davvero nel corpo e nell'anima, un fisiologico fine ciclo. E non mancano limiti strutturali: alle solite, enormi difficoltà realizzative che l'acquisto di un attaccante avrebbe aiutato a risolvere - unica richiesta estiva di Allegri -, si aggiunge una fragilità difensiva inchiodata dai continui regali più che dai numeri (11 reti fatte e subìte in 9 partite). L'ultimo proprio a Venezia. A questo bisogna sommare la lunga lista di infortuni: da Buongiorno prima di cominciare ad Alisson a Venezia. Appena rientrato dal 30 settembre.