Allegri perde ancora Alisson Santos: stesso infortunio del 9 settembre, quando può tornare in campo
Il Napoli perde di nuovo Alisson Santos. Appena rientrato dall'infortunio dopo trentotto giorni, il brasiliano è già costretto a un nuovo stop, in seguito a un problema accusato nel corso della sconfitta degli azzurri contro il Venezia. Caso vuole che Alisson abbia subito lo stesso infortunio accusato il 9 settembre, nella gara di Champions League contro l'Arsenal: lesione al bicipite femorale sinistro.
Napoli, il comunicato sulle condizioni di Alisson Santos
Il comunicato con cui il Napoli ha reso note le condizioni del giocatore brasiliano: "Alisson Santos si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo". Come dichiarato da Allegri in conferenza, l'infortunio si è verificato in occasione dell'ultimo tiro del giocatore.
Quante partite salterà Alisson?
Stesso infortunio del 9 settembre, stessa diagnosi. Alisson Santos resterà fuori tra le cinque e le sei settimane. Ciò significa che Allegri punta ad averlo a disposizione per il rientro dalla sosta di novembre. Il giocatore salterà così le delicate sfide di questa settimana contro il Bodo Glimt in Champions League e contro la Roma, quindi le sfide contro Monza, Juventus, il Porto e la Lazio.
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