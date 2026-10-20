Allegri: "Serve pazienza, non possiamo prendere questi gol"
Una vittoria d'oro, quattro gol per respirare, rialzare la testa e tornare a pensare positivo. Con la grande soddisfazione per la doppietta di McTominay. Max Allegri, al di là dei tre gol presi contro il Bodo, torna sorridente dopo le sconfitte con Villarreal e Venezia: "Il risultato cambia l'opinione, ma a Venezia e a Firenze abbiamo avuto occasioni dove abbiamo sbagliato l'ultima scelta, come contro Inter e Como - spiega il tecnico del Napoli a Sky - Dobbiamo lavorare con pazienza nelle traiettorie di passaggio, perché poi rubare lì la palla ti permette di ripartire in contropiede".
Su De Bruyne, Anguissa e McTominay
Sulle prestazioni dei singoli: "De Bruyne è un giocatore straordinario, gli ho detto solo che si divertirà molto a giocare davanti alla difesa. Lobotka quando è entrato ha fatto bene, oggi andava fatto riposare. Anguissa erano due mesi che non giocava e ha fatto 60 minuti, McTominay ha fatto due gol ma non è ancora il vero Scott. Ci sono giocatori che stanno rientrando e con una partita ogni tre giorni ritroveranno la condizione".
L'analisi degli errori
Allegri sa dove lavorare: "Abbiamo sbagliato molte situazioni all'inizio. Quando gli altri sono vicino all'area troppo facilmente passano le palle dentro. Sul blocco basso non possiamo far passare tutte le palle dentro, ne sono passate troppe e troppo facili. Più giocatori di qualità hai campo e meglio è. Non possiamo però prendere questi gol. La sensazione è che quando siamo nella nostra metà campo siamo fragili, e quando si è fragili si attacca anche peggio. Bisogna lavorare meglio sulle traiettorie di passaggio"
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