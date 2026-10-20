Allegri: "Serve pazienza, non possiamo prendere questi gol"

Una vittoria d'oro, quattro gol per respirare, rialzare la testa e tornare a pensare positivo. Con la grande soddisfazione per la doppietta di McTominay. Max Allegri, al di là dei tre gol presi contro il Bodo, torna sorridente dopo le sconfitte con Villarreal e Venezia: "Il risultato cambia l'opinione, ma a Venezia e a Firenze abbiamo avuto occasioni dove abbiamo sbagliato l'ultima scelta, come contro Inter e Como - spiega il tecnico del Napoli a Sky - Dobbiamo lavorare con pazienza nelle traiettorie di passaggio, perché poi rubare lì la palla ti permette di ripartire in contropiede".

Su De Bruyne, Anguissa e McTominay Sulle prestazioni dei singoli: "De Bruyne è un giocatore straordinario, gli ho detto solo che si divertirà molto a giocare davanti alla difesa. Lobotka quando è entrato ha fatto bene, oggi andava fatto riposare. Anguissa erano due mesi che non giocava e ha fatto 60 minuti, McTominay ha fatto due gol ma non è ancora il vero Scott. Ci sono giocatori che stanno rientrando e con una partita ogni tre giorni ritroveranno la condizione".