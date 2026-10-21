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Rizzetta ospite di De Laurentiis al Maradona: voleva comprare il Napoli, ora vola col basket

I due presidenti hanno visto il match di Champions tra gli azzurri e il Bodo in tribuna, nella President Lounge
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Fabio Mandarini
Fabio Mandarini

2 min

Pubblicato il 21.10.2026, 07:59

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INVIATO A NAPOLI - Matt Rizzetta e Aurelio De Laurentiis insieme al Maradona. Il presidente del Napoli Basket è stato ospite del presidente del Calcio Napoli allo stadio, nella President Lounge, in occasione della partita di Champions andata in scena ieri contro il Bodo. Un incontro cordiale, piacevole e di certo particolarmente curioso considerando che proprio Rizzetta, attraverso la sua società Underdog Global Partners, è stato il riferimento del pool di investitori statunitensi che, pochi mesi fa, hanno provato ad acquistare il Napoli offrendo 2,2 miliardi di euro; De Laurentiis ringraziò e rifiutò. In questa fase non si registrano novità o passi avanti se non che i due presidenti hanno riallacciato i contatti personali. Una settimana fa, tra l'altro, dopo il ritiro del Collare d'Oro al Coni, Adl ha dichiarato: "C'è qualcuno capace di pagare i miei sforzi di un quarto di secolo? Non lo so. Ma se c'è, si faccia avanti. E poi verificheremo e valuteremo".  

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Mister Matt

Quella con il gruppo Rizzetta, imprenditore newyorkese di origini italiane, è stata una trattativa lunga, articolata e complessa: da gennaio a giugno, sei mesi di colloqui e incontri. L'idea di mister Matt, 43 anni, era quella di creare una polisportiva in stile Real Madrid che comprendesse calcio, basket, pallavolo, pallanuoto e tutti gli altri sport con il marchio Napoli, con tanto di super investimenti nelle strutture. Per il momento, il manager italoamericano ha letteralmente stravolto la vita della pallacanestro napoletana: la squadra vola in Eurocup e può lottare per la vittoria del campionato, e parallelamente sta lavorando alla costruzione del nuovo Palasport. Un evento storico, dopo la triste chiusura del Mario Argento nel 1998.

 

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