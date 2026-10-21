Di Lorenzo, lo sfogo social: "Sarò poca roba, ma a 75 anni non attaccherò lo spogliatoio del Napoli..."
"Una cosa è certa: sarò poca roba, ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall’esterno alimentando critiche inutili". Così Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli ha risposto, attraverso un commento sotto un post Instagram, alle dichiarazioni di Giuseppe Bruscolotti, che ha criticato l'assenza di carisma all'interno della squadra e contestando direttamente l'attuale capitano.
Di Lorenzo: "Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario..."
Di Lorenzo sotto il post di Instagram di SpazioNapoli.it, in cui Bruscolotti ha criticato la mancanza di leadership nello spogliatoio, ha lasciato un commento: "Una cosa è certa: sarò poca roba ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall’esterno alimentando critiche inutili. Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario. Un abbraccio caro Bruscolotti".
Bruscolotti, prima l'attacco e poi le scuse
Uno sfogo nato dalle dichiarazioni di Giuseppe Bruscolotti, che ha vestito la maglia del Napoli dal 1972 al 1988, ai microfoni a margine dell'evento "Panini" di presentazione della nuova collezione 2026/27: "La partenza di Lukaku non ci voleva. E' un uomo di carisma, era l'unico che teneva il Napoli, che avrebbe potuto riprendere queste situazioni. De Bruyne lo vedo, è uno de tanti, non gliene frega niente. L'uomo rappresentativo manca proprio. Lo stesso capitano (Di Lorenzo, ndr), è bravo sul campo, ma per il resto è poca roba". Dopo l'attacco, sono arrivate le scuse da parte di Bruscolotti. Ai microfoni di Gianlucadimarzio.com l'ex capitano azzurro ha precisato: "Non intendevo essere offensivo nei suoi confronti. Se si è sentito offeso, chiedo scusa".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS