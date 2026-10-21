Di Lorenzo, lo sfogo social: "Sarò poca roba, ma a 75 anni non attaccherò lo spogliatoio del Napoli..."

"Una cosa è certa: sarò poca roba, ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall’esterno alimentando critiche inutili". Così Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli ha risposto, attraverso un commento sotto un post Instagram, alle dichiarazioni di Giuseppe Bruscolotti, che ha criticato l'assenza di carisma all'interno della squadra e contestando direttamente l'attuale capitano.

Di Lorenzo: "Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario..." Di Lorenzo sotto il post di Instagram di SpazioNapoli.it, in cui Bruscolotti ha criticato la mancanza di leadership nello spogliatoio, ha lasciato un commento: "Una cosa è certa: sarò poca roba ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall’esterno alimentando critiche inutili. Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario. Un abbraccio caro Bruscolotti".