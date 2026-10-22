Allegri e la mossa decisiva su De Bruyne: quella scelta sul ruolo può allungargli la carriera

De Bruyne, dalle critiche all'ammirazione

Fatto sta che il calcio è davvero strano: in dieci giorni, dal Frosinone al Bodø passando per il Villarreal e il Venezia, De Bruyne è stato insieme l'uomo più criticato e il più ammirato della squadra. Al Penzo, in occasione della tremenda sconfitta con vista sulla Laguna che ha seminato tempesta e venti di crisi, ha anche fallito il calcio di rigore del pareggio sull'1-0 per la squadra di Nicola. Il terzo sui quattordici tirati nel corso della sua carriera. Tra l'altro, dal dischetto non sbagliava dall'8 novembre 2020 in un Manchester City-Liverpool di Premier League. Infallibile da sei anni. Quando tutto gira male, però, è così che va. E non resta che invertire il trend e l'inerzia. Cambiare scena. Affidarsi a un regista in grado di dettare nuovi tempi e nuovi ritmi. Magari giocate ad altissima risoluzione. Allegri ci ha provato ancora e De Bruyne l'ha fatto ancora. Prova super in Champions, il suo regno, alla vigilia di quella che tra un paio di giorni metterà a dura prova il Napoli: con il Bodø sono tornate la vittoria e anche la squadra (vera), ma con la Roma servono conferme. Anche in regia: Kevin, ci stai?