Allegri e la mossa decisiva su De Bruyne: quella scelta sul ruolo può allungargli la carriera
De Bruyne alla Modric
La prima allegrata azzurra, insomma, è di quelle da ricordare: è un De Bruyne alla Modric, da un fuoriclasse all'altro, dal Milan al Napoli. In passato, poi, ce ne sono di metamorfosi arcinote: tanto per citarne alcune è impossibile dimenticare quella di Mandzukic da centravanti a esterno sinistro, quella di Cuadrado da ala a terzino destro e poi quella di Vidal, una mezzala dirottata dietro le punte. Ora, però, bisognerà vedere se l'esperimento andrà ancora avanti oppure se KDB cambierà ruolo già sabato contro la Roma, in occasione di una sfida delicatissima che offrirà al Napoli tre strade: lasciare invariata la distanza di 7 punti in classifica, ridurla a -4 oppure sprofondare a -10.
De Bruyne, dalle critiche all'ammirazione
Fatto sta che il calcio è davvero strano: in dieci giorni, dal Frosinone al Bodø passando per il Villarreal e il Venezia, De Bruyne è stato insieme l'uomo più criticato e il più ammirato della squadra. Al Penzo, in occasione della tremenda sconfitta con vista sulla Laguna che ha seminato tempesta e venti di crisi, ha anche fallito il calcio di rigore del pareggio sull'1-0 per la squadra di Nicola. Il terzo sui quattordici tirati nel corso della sua carriera. Tra l'altro, dal dischetto non sbagliava dall'8 novembre 2020 in un Manchester City-Liverpool di Premier League. Infallibile da sei anni. Quando tutto gira male, però, è così che va. E non resta che invertire il trend e l'inerzia. Cambiare scena. Affidarsi a un regista in grado di dettare nuovi tempi e nuovi ritmi. Magari giocate ad altissima risoluzione. Allegri ci ha provato ancora e De Bruyne l'ha fatto ancora. Prova super in Champions, il suo regno, alla vigilia di quella che tra un paio di giorni metterà a dura prova il Napoli: con il Bodø sono tornate la vittoria e anche la squadra (vera), ma con la Roma servono conferme. Anche in regia: Kevin, ci stai?
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