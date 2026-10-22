Allegri: "Se ci schiacciamo bassi concediamo troppo""

Allegri e la mossa decisiva su De Bruyne: quella scelta sul ruolo può allungargli la carriera

L'allenatore del Napoli ha trovato una soluzione in campo per il belga: tutti i dettagli
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Fabio Mandarini
Fabio Mandarini

4 min

Pubblicato il 22.10.2026, 08:21

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NAPOLI - La seconda, terza o magari quarta vita di Kevin De Bruyne, un fuoriclasse senza tempo che ha compiuto 35 anni a giugno, è già un film con la sua regia. Ricapitolando: Allegri gli ha proposto di dirigere il gioco, di fare il play, e gli ha consegnato le chiavi della squadra prima contro il Frosinone e poi contro il Bodø, ricavando due prestazioni magistrali e firmando la prima, vera allegrata napoletana. "Gli ho detto che giocando da regista allungherebbe la carriera di un paio d'anni, ma lui preferisce divertirsi ancora più avanti", spiegò Max. A questo punto, però, viene anche spontaneo inquadrare il concetto di divertimento: KDB ha corso come un mediano, ha riconquistato più palloni di chiunque, ha fatto avanti e indietro e soprattutto ha dipinto calcio con quella classe e quell'intelligenza che mettono anche un po' alla berlina i suoi critici tecnici. Perché d'accordo la discussione di Vila-real con l'allenatore o certi atteggiamenti con i compagni, ma la classe e la qualità di un calciatore del genere sono indiscutibili. Sono ancora da Oscar alla regia.  
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De Bruyne alla Modric

La prima allegrata azzurra, insomma, è di quelle da ricordare: è un De Bruyne alla Modric, da un fuoriclasse all'altro, dal Milan al Napoli. In passato, poi, ce ne sono di metamorfosi arcinote: tanto per citarne alcune è impossibile dimenticare quella di Mandzukic da centravanti a esterno sinistro, quella di Cuadrado da ala a terzino destro e poi quella di Vidal, una mezzala dirottata dietro le punte. Ora, però, bisognerà vedere se l'esperimento andrà ancora avanti oppure se KDB cambierà ruolo già sabato contro la Roma, in occasione di una sfida delicatissima che offrirà al Napoli tre strade: lasciare invariata la distanza di 7 punti in classifica, ridurla a -4 oppure sprofondare a -10.  

De Bruyne, dalle critiche all'ammirazione

Fatto sta che il calcio è davvero strano: in dieci giorni, dal Frosinone al Bodø passando per il Villarreal e il Venezia, De Bruyne è stato insieme l'uomo più criticato e il più ammirato della squadra. Al Penzo, in occasione della tremenda sconfitta con vista sulla Laguna che ha seminato tempesta e venti di crisi, ha anche fallito il calcio di rigore del pareggio sull'1-0 per la squadra di Nicola. Il terzo sui quattordici tirati nel corso della sua carriera. Tra l'altro, dal dischetto non sbagliava dall'8 novembre 2020 in un Manchester City-Liverpool di Premier League. Infallibile da sei anni. Quando tutto gira male, però, è così che va. E non resta che invertire il trend e l'inerzia. Cambiare scena. Affidarsi a un regista in grado di dettare nuovi tempi e nuovi ritmi. Magari giocate ad altissima risoluzione. Allegri ci ha provato ancora e De Bruyne l'ha fatto ancora. Prova super in Champions, il suo regno, alla vigilia di quella che tra un paio di giorni metterà a dura prova il Napoli: con il Bodø sono tornate la vittoria e anche la squadra (vera), ma con la Roma servono conferme. Anche in regia: Kevin, ci stai? 

 

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