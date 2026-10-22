De Laurentiis e Rizzetta, la foto dell’incontro e quella valutazione da due miliardi: riprendono i contatti ma a oggi non c’è trattativa

Napoli, la valutazione

Un rendez vous decisamente più informale rispetto alle riunioni collezionate in sei mesi di trattativa: attraverso la sua società, Underdog Global Partners, Rizzetta è stato il riferimento di un pool di investitori statunitensi che, tra gennaio e giugno, hanno provato ad acquistare la SSC Napoli offrendo 2,2 miliardi di euro in due tranche da 1,1, una immediata e l’altra differita; De Laurentiis ringraziò e rifiutò, non convinto dalla formula. Il club azzurro non ha smentito l’invito e il caffè ma ha fatto sapere che in questo momento non c’è alcuna trattativa per la cessione. Di certo i presidenti hanno chiacchierato di un bel po’ di cose interessanti, anche perché ieri mattina Rizzetta, dopo l’intervento al convegno “L’impresa di fare Sport- Dall’America’s Cup ai progetti sociali per il territorio” alla Fondazione Banco di Napoli, aveva dichiarato: «Con Aurelio ho un rapporto molto buono, di massimo rispetto. Io ci sono, sarei onorato di raccogliere l’eredità che lui ha costruito da un fallimento più di vent’anni fa. Un giorno vorrei prendere questo impegno e questa responsabilità. E posso rassicurare la piazza che farei più di tutto per non deludere». Una settimana fa, invece, Adl aveva detto al Coni: «C’è qualcuno capace di pagare i miei sforzi di un quarto di secolo? Non lo so. Ma se c’è, si faccia avanti. E poi verificheremo e valuteremo». Un’apertura ad ascoltare. E a quanto pare una valutazione del Napoli è anche venuta fuori: 2 miliardi di euro garantiti, tutti insieme e non differiti, considerando che secondo il club nel patrimonio sarà compreso il nuovo stadio di proprietà che al momento è un progetto (in piedi c’è il discorso con Q8 Italia per l’acquisto dell’area dell’ex raffineria di San Giovanni a Teduccio).