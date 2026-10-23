Allegri mai così male in difesa dal 2008/09: l’obiettivo è ritrovare solidità

La fragilità difensiva è il grande paradosso del Napoli di Massimiliano Allegri. Perché se c’è una caratteristica che ha accompagnato la carriera del livornese è proprio la capacità di costruire squadre solide, attente, spesso impenetrabili o comunque capaci di concedere poco anche nelle partite più complicate. Oggi, invece, il suo Napoli incassa troppo e fatica a trovare quell’equilibrio che è stato spesso il punto di partenza dei successi del suo allenatore. Dopo le prime dieci gare stagionali, tra le sette di campionato e le tre di Champions, i gol subiti sono già 14. Un dato che, nella carriera di Allegri in Serie A, ha un solo precedente.

Il precedente e le statistiche Bisogna tornare alla stagione 2008/2009, la prima di Allegri sulla panchina del Cagliari. Anche allora, dopo dieci partite, le reti incassate erano state 14. Era l’inizio del percorso di Max in Serie A, in una fase in cui stava ancora costruendo la propria identità e cercando conferme dopo l’esperienza al Sassuolo in Serie C. Nel campionato successivo, sempre in Sardegna, il dato era sceso a 13. Poi la svolta con il passaggio al Milan, dove ha cominciato a imporsi ai vertici del calcio italiano. Da quel momento, grazie anche alla qualità della rosa, la solidità difensiva è diventata uno dei marchi di fabbrica del suo lavoro. I numeri nelle stagioni successive restituiscono la portata dell’anomalia. Al Milan, nella 2010/2011 dello scudetto, Allegri aveva subito appena 8 gol nelle prime dieci gare stagionali. Erano stati 11 nel 2011/2012 e 12 nelle due annate successive. Alla Juventus il dato è diventato ancora più significativo: cinque reti nel 2014/2015, nove nella 2015/2016, appena cinque nella 2016/2017 e nella 2018/2019. Nel mezzo, gli 11 gol della stagione 2017/2018. Anche nel secondo ciclo bianconero il Napoli rappresenta un'eccezione: dieci reti subite nella prima stagione (2021/2022), nove nella 2022/2023 e sei nel campionato 2023/2024. Al ritorno al Milan, nella scorsa stagione, erano state soltanto sei.