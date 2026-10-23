Allegri avverte il suo Napoli: “Gasperini ti viene a prendere uomo a uomo”. E su De Bruyne…
Il Napoli cerca il riscatto e Massimiliano Allegri sa bene quanto sia importante la sfida contro la Roma. Alla vigilia del big match, il tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulle insidie della squadra di Gasperini, sulle condizioni dei suoi giocatori e sui margini di miglioramento del Napoli. "Vale tanto perché è Napoli-Roma, una gara importante. La Roma dall'anno scorso sta facendo molto bene; la scorsa stagione si è qualificata in Champions, adesso è a ridosso del primo posto. Domani sarà una gara difficile perché la Roma sta bene, ha entusiasmo. Sarebbe bello riprendere il cammino in campionato dopo lo scivolone di Venezia", ha spiegato Allegri, invitando però a non attribuire alla partita un peso eccessivo: "Non è l'ultima gara della stagione che decide se entrare in Champions o vincere il titolo. Domani è l'ottava di campionato".
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