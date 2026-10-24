Tutta la rabbia di Allegri in tv. Parla, poi lascia la diretta: "Posso sbagliare anche io, non sono lucido, vi saluto"
INVIATA A NAPOLI - Sembrava tutto facile per il Napoli dopo il 2-0. Allegri però non si fidava, urlava e sbraitava in panchina. Evidentemente aveva capito tutto, visto come è finita la partita con la Roma. Pareggio finale, lui furioso ed espulso: "Tutte le volte che mi muovo dalla panchina vengo buttato fuori. Ci sono altri che entrano in campo e ribaltano tutto, niente: io mi muovo una volta e vengo espulso. Stasera la squadra ha fatto una buona partita contro una Roma che è forte. Risaliremo la classifica”. Allegri è nervoso, lo dice a Dazn tanto che, a un certo punto, saluta tutti a Dazn e se ne va: "Dopo 25 anni, posso sbagliare anch’io… Stasera non sono lucido e quindi vi saluto e vi auguro una buona serata”. Poi, in sala stampa: "Perché sono stato espulso? Perché sono stato zitto. Ormai la multa me la daranno e faremo beneficenza anche a questo giro".
Allegri ironico sul modulo: "Tutti all'attacco"
Parlando di calcio, Allegri ammette: "È stata una bella partita, ce la siamo giocata. Mi dispiace per il risultato finale contro una grande squadra. Sono contento per la prestazione, arrabbiato per il resto. Mi metterò seduto in panchina e prometto di non alzarmi più". Max è nervoso, lo sa lui per prima, e ironizza pure sulle sue squadre che prenderebbero ora troppi gol: "La squadra ha fatto una buona partita, anche difensivamente, contro una Roma che è forte. Abbiamo avuto la palla del 3-0. Siamo andati in vantaggio 3-2. Dopo abbiamo subito il terzo gol, su quello non possiamo far di più, ecco. Ma giocando con questo spirito, sicuramente, risaliremo la classifica. Ho cambiato modo di giocare. Ora voglio giocare tutto all'attacco. Dall'inizio della stagione. Da ora in avanti, se posso metto anche quattro attaccanti".
Allegri su De Bruyne e Hojlund
Parlando di De Bruyne, Allegri ha aggiunto: "Non potrà giocare tutte le partite. Abbiamo Lobotka, Gilmour, credo che lo spirito della squadra debba essere questo. Poi, purtroppo, stasera abbiamo lasciato altri due punti per strada. A Venezia ne abbiamo lasciati tre. Stasera, forse, sono molto arrabbiato per il finale della partita e, quindi, forse, magari non sarà neanche troppo lucido nell'analizzare la partita. Scusatemi, dopo venticinque anni, una volta posso sbagliare anch'io. Hojlund? Ha avuto tre situazioni favorevoli, stasera. Ha lavorato molto bene per la squadra. Non era facile. Ha avuto la palla di testa nel primo tempo, una di piede, un'altra importante. Credo che i gol arriveranno, deve stare sereno".
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