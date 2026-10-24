Allegri espulso dopo il pareggio della Roma impazzisce: urla all'assistente, via la giacca e lascia il campo furioso

L'allenatore del Napoli non gradisce (eufemismo) ul 3-3 di Balerdi: tutto quello che è successo al Maradona
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Chiara Zucchelli
Chiara Zucchelli

1 min

Pubblicato il 24.10.2026, 19:56

NapoliNapoli Tutte le notizie sulla squadra

INVIATA A NAPOLI - Succede tutto nei minuti finali di Napoli - Roma. Balerdi segna il 3-3, poco prima c'era stato un presunto fallo dello stesso argentino a Beukema. Il Napoli protesta, Allegri impazzisce. "Cosa ho detto? Cosa ho detto? No, nooo", dice nel microfono dell'assistente. L'arbitro Colombo lo espelle. Max si toglie la giacca, sembra quasi voler dare un calcio a un secchio. Si trattiene, quando sta per lasciare il campo vuole tornare indietro ma lo convincono a desistere. E così, poco prima che inizi il recupero, se ne va. Furioso.

Articolo in aggiornamento

Tutte le news
Napoli
Allegri chiede al Napoli di alzare l'asticella

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS