Allegri espulso dopo il pareggio della Roma impazzisce: urla all'assistente, via la giacca e lascia il campo furioso

INVIATA A NAPOLI - Succede tutto nei minuti finali di Napoli - Roma. Balerdi segna il 3-3, poco prima c'era stato un presunto fallo dello stesso argentino a Beukema. Il Napoli protesta, Allegri impazzisce. "Cosa ho detto? Cosa ho detto? No, nooo", dice nel microfono dell'assistente. L'arbitro Colombo lo espelle. Max si toglie la giacca, sembra quasi voler dare un calcio a un secchio. Si trattiene, quando sta per lasciare il campo vuole tornare indietro ma lo convincono a desistere. E così, poco prima che inizi il recupero, se ne va. Furioso.