Retroscena Allegri, la frase a microfoni spenti dopo la Roma: "Gli hanno messo la Champions in tasca, sempre loro..."

INVIATA A NAPOLI - Uno sfogo. Detto lontano dalle telecamere, a microfoni spenti, ma con un tono di voce alto che, in un momento di silenzio, si è sentito chiaramente in una parte della sala stampa. Protagonista Max Allegri che, dopo le interviste a Dazn e prima della conferenza , si è lasciato andare a una frase che, probabilmente, racconta anche un po' del suo nervosismo dopo il 3-3 di Balerdi: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro... L'ho pagata con il Milan". Il riferimento, ovviamente, è al finale della scorsa stagione, con i rossoneri al quinto posto con Roma e Como tra le prime quattro.

Allegri e gli sfoghi dopo il pareggio con la Roma

D'altronde, poco prima di questo sfogo, era stato proprio Allegri ad ammettere di essere poco lucido dopo un'espulsione, a suo dire, profondamente ingiusta. "La prossima volta - le sue parole - neppure mi alzo più. Sono stato zitto, mi sono alzato e non ho detto nulla. La prossima volta resto in panchina e basta". Anche quando ha risposto a domande sulla partita, Allegri è tornato più volte sull'episodio del pareggio e, di conseguenza, sulla sua espulsione: "Per me sono due punti persi. Sono contento della prestazione, ma arrabbiato sul resto. Stasera non sono lucido".