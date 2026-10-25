Furto in casa per Alisson Santos dopo Napoli-Roma: si sveglia e trova i ladri in casa

Furto in casa di Alisson Santos. L'evento è accaduto nelle prime ore della mattina di oggi, presso l'abitazione del calciatore del Napoli a Giugliano. Il fatto è stato denunciato dallo stesso brasiliano una volta risvegliato. I ladri sono andati via a bordo del veicolo dello stesso Alisson, poi intercettato e rinvenuto dai Carabinieri nel limitrofo comune di Villaricca.

Sottratti un orologio, un monile e l'auto ad Alisson Santos. La vettura è stata rinvenuta I ladri hanno sottratto dall'abitazione di Alisson Santos un orologio e un monile, portati via a bordo proprio dell'autovettura del giocatore, poi intercettata. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha quindi disposto l'immediato e straordinario potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio su tutta l'area interessata, oltre ad avere disposto una decisa intensificazione delle attività di vigilanza, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle arterie di collegamento dell'area nord della città metropolitana, al fine di prevenire la commissione di reati predatori e incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini.