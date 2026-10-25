Furto in casa per Alisson Santos dopo Napoli-Roma: si sveglia e trova i ladri in casa
Furto in casa di Alisson Santos. L'evento è accaduto nelle prime ore della mattina di oggi, presso l'abitazione del calciatore del Napoli a Giugliano. Il fatto è stato denunciato dallo stesso brasiliano una volta risvegliato. I ladri sono andati via a bordo del veicolo dello stesso Alisson, poi intercettato e rinvenuto dai Carabinieri nel limitrofo comune di Villaricca.
Sottratti un orologio, un monile e l'auto ad Alisson Santos. La vettura è stata rinvenuta
I ladri hanno sottratto dall'abitazione di Alisson Santos un orologio e un monile, portati via a bordo proprio dell'autovettura del giocatore, poi intercettata. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha quindi disposto l'immediato e straordinario potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio su tutta l'area interessata, oltre ad avere disposto una decisa intensificazione delle attività di vigilanza, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle arterie di collegamento dell'area nord della città metropolitana, al fine di prevenire la commissione di reati predatori e incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini.
Il furto subito al centro della prossima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica
Il furto subito da Alisson Santos, che nella tarda serata di ieri era presente al Maradona per assistere alla sfida dei suoi compagni di squadra contro la Roma, sarà al centro della prossima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale saranno invitati a partecipare anche i sindaci dei comuni interessati per definire ulteriori strategie di contrasto alla criminalità.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS