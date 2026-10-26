Allegri sarà squalificato, poi il rischio multa: il fascicolo sul tavolo della procura Figc

L'indagine della Procura

A bordo campo e poi nella pancia dello stadio, sabato pomeriggio, c’era il capo della procura Figc in persona, Chiné. Una fattispecie non inusuale ma comunque significativa; vuol dire che il match era considerato “delicato”. La frase che ha mandato la Roma su tutte le furie - «La Champions gliel’hanno messa in tasca, ho pagato con il Milan, sempre loro» - è stata udita dall’ispettore e da vari testimoni e potrebbe condurre a un’ulteriore sanzione, questa di natura economica. Trattandosi di dichiarazioni effettuate fuori dal terreno di gioco, la materia è esclusivamente federale. Per questo l’indagine è parallela. Chiné in ogni caso attenderà la sanzione odierna per capire se la squalifica verrà già accompagnata da una multa. In quel caso potrebbe aggiungerne un’altra. Potrebbe anche chiedere di ascoltare Allegri per comprendere meglio il significato di una frase equivoca. Domani Max interverrà in conferenza stampa e le parole che pronuncerà potrebbero anche ammorbidire la sua posizione. Gasperini l’ha presa piuttosto male e il club giallorosso, sulla scia di questo malcontento, ha sussurrato la sua posizione di sdegno parlando di dichiarazioni “inaccettabili e gravi”.