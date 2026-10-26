Napoli, Marin cresce e gioca da leader ma la difesa subisce troppi gol

Ricapitolando, dopo la partita di sabato con la Roma: il Napoli ha subìto 17 gol in 11 partite giocate in tutte le competizioni e ha dilapidato in totale 10 punti da situazioni di vantaggio, subendo quattro rimonte. Per la precisione: da 0-2 a 3-2 con l’Inter a San Siro; da 0-1 a 1-1 con la Fiorentina al Franchi (ultimo punto della Viola in campionato); da 0-1 a 3-1 con il Villarreal in Spagna, in Champions; da 2-0 a 3-3 con la Roma al Maradona. Due sconfitte e due pareggi. Una situazione singolare, considerando la storica solidità difensiva delle squadre di Allegri, confermata dai numeri: dal 2008-2009, in sedici stagioni da allenatore in Serie A, mai aveva registrato tante reti in undici gare. Non era accaduto con il Cagliari e neanche con il Milan e la Juventus. Tra l’altro, curiosando tra i dati, viene fuori che nella scorsa stagione il Napoli ha incassato lo stesso numero di gol nel periodo (ma tra le undici giocate c’era la sconfitta per 6-2 di Eindhoven con il Psv). Anche sotto il profilo dei gol realizzati c’è corrispondenza: 18 in questa stagione e 19 nella precedente. La vera differenza? Le vittorie: 7 contro 4.

Napoli, i pianeti si stanno allineando Giocando un po’ con i numeri, e notando che il primo mini bilancio della scorsa stagione era fermo a sabato 25 ottobre 2025 e che quello attuale è stato stilato sabato 24 ottobre 2026, verrebbe da dire che un giorno ha scombussolato gli azzurri. Soprattutto in Serie A: all’ottava giornata il Napoli aveva 18 punti ed era in testa con la Roma, mentre ora è nono a -11 dalla coppia di testa Inter-Lazio (e a -7 dalla Roma). Però, se universalmente tutto serve per gli equilibri, non può passare inosservato un altro elemento. Mercoledì, 28 ottobre, c’è un turno infrasettimanale e il Napoli andrà in trasferta a Monza: anche il 28 ottobre di un anno e un campionato fa andò fuori casa per affrontare il Lecce. E vinse con un gol di Anguissa. L’ultimo prima di quello realizzato alla Roma: magari i pianeti azzurri si stanno allineando di nuovo.