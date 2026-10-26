De Laurentiis-Rizzetta, un dialogo che avvicina le parti

Allegri e il percorso a ostacoli azzurri

La squadra non trova continuità e gli infortuni sono una costante. E ora tre trasferte consecutive
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Fabio Mandarini
Fabio Mandarini

3 min

Pubblicato il 26.10.2026, 12:31

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Massimiliano Allegri è stato molto chiaro dopo la partita contro la Roma e il finale ad alta tensione culminato nell’espulsione al 90’. «Sono contento della prestazione, ma arrabbiato per il resto. Dopo venticinque anni, stasera non sono lucido». E ancora, commentando il rosso: «La prossima volta non mi alzo neanche più. Sono stato zitto, mi sono alzato e non ho detto nulla. La prossima volta resto in panchina e basta. Sono stato espulso perché stavo zitto. Il quarto uomo ha chiamato l’arbitro e mi ha buttato fuori. Faremo beneficenza con la multa anche a questo giro». Nella zona spogliatoi, poi, lo sfogo a voce alta lontano dalle telecamere che poi è finito nei radar della procura federale.  

Non è un momento facile per Max

Non è un momento facile per Max. Anzi, è una fase in cui i pensieri si susseguono nonostante tra le sfide con il Bodø/Glimt e quella con la Roma non sono mancati segnali positivi che autorizzano a pensare che la luce sia vicina. O quantomeno non lontana. Per il momento, però, c’è una realtà che stuzzica i nervi: la squadra non ha ancora trovato la necessaria continuità di risultati e i necessari equilibri tattici, e tra l’altro tende spesso a vanificare il buono e l’ottimo che riesce a creare piombando in crisi d’identità e generosità (alias regali) . Come se non bastasse, gli episodi non girano mai a favore del Napoli. Altroché. E la lista degli infortuni è molto frequentata sin dalla vigilia del primo ritiro: l’ultimo problema in ordine di tempo lo ha rimediato Badiashile, proprio nel momento in cui stava crescendo enormemente e nel giorno in cui in coppia (inedita) con Rafa Marin aveva garantito forza e solidità contro i temibili attaccanti della Roma. Il tutto con Rrahmani reduce dall’influenza e da un periodo un po’ così, con Di Lorenzo non al meglio e alla vigilia di una serie di tre trasferte complesse e molto delicate per il futuro in campionato e in Champions. Mercoledì la prima a Monza, domenica la seconda a Torino con la Juventus e il 4 novembre la terza con il Porto.

Ieri un giorno di riposo per la squadra

Ieri Allegri ha concesso alla squadra e a sé stesso una giornata di relax: niente allenamenti, tutti a casa con le famiglie come non accadeva da un po’. La serie di partite che i calendari hanno offerto dopo la prima sosta lunga è stata estenuante e non è ancora finita. Domani si parte per Monza con una missione: vincere fuori casa dopo 67 giorni dall’unica gioia a Marassi con il Genoa.  
 

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