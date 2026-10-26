Allegri e il percorso a ostacoli azzurri

Massimiliano Allegri è stato molto chiaro dopo la partita contro la Roma e il finale ad alta tensione culminato nell’espulsione al 90’. «Sono contento della prestazione, ma arrabbiato per il resto. Dopo venticinque anni, stasera non sono lucido». E ancora, commentando il rosso: «La prossima volta non mi alzo neanche più. Sono stato zitto, mi sono alzato e non ho detto nulla. La prossima volta resto in panchina e basta. Sono stato espulso perché stavo zitto. Il quarto uomo ha chiamato l’arbitro e mi ha buttato fuori. Faremo beneficenza con la multa anche a questo giro». Nella zona spogliatoi, poi, lo sfogo a voce alta lontano dalle telecamere che poi è finito nei radar della procura federale.

Non è un momento facile per Max Non è un momento facile per Max. Anzi, è una fase in cui i pensieri si susseguono nonostante tra le sfide con il Bodø/Glimt e quella con la Roma non sono mancati segnali positivi che autorizzano a pensare che la luce sia vicina. O quantomeno non lontana. Per il momento, però, c’è una realtà che stuzzica i nervi: la squadra non ha ancora trovato la necessaria continuità di risultati e i necessari equilibri tattici, e tra l’altro tende spesso a vanificare il buono e l’ottimo che riesce a creare piombando in crisi d’identità e generosità (alias regali) . Come se non bastasse, gli episodi non girano mai a favore del Napoli. Altroché. E la lista degli infortuni è molto frequentata sin dalla vigilia del primo ritiro: l’ultimo problema in ordine di tempo lo ha rimediato Badiashile, proprio nel momento in cui stava crescendo enormemente e nel giorno in cui in coppia (inedita) con Rafa Marin aveva garantito forza e solidità contro i temibili attaccanti della Roma. Il tutto con Rrahmani reduce dall’influenza e da un periodo un po’ così, con Di Lorenzo non al meglio e alla vigilia di una serie di tre trasferte complesse e molto delicate per il futuro in campionato e in Champions. Mercoledì la prima a Monza, domenica la seconda a Torino con la Juventus e il 4 novembre la terza con il Porto.