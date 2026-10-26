Due giornate di squalifica ad Allegri per le offese agli arbitri
La decisione del giudice sportivo dopo il rosso al tecnico del Napoli nel finale della partita pareggiata contro la Roma
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Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo di serie A al tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, "per espressioni irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara" nella partita contro la Roma di sabato scorso.
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