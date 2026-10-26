Napoli, Badiashile e Spinazzola ko: i tempi di recupero e quante partite saltano

Arrivano gli esiti degli esami strumentali e per il Napoli non sono buone notizie. Dopo gli infortuni accusati nella partita contro la Roma , Badiashile dovrà rimanere fuori circa un mese, mentre per Spinazzola lo stop è stimato in due settimane. Due assenze pesanti per Massimiliano Allegri , che si prepara ad affrontare un calendario fittissimo tra campionato e Champions League. L’unica nota positiva della giornata arriva da Amir Rrahmani , tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

Badiashile e Spinazzola out: il bollettino del Napoli

Questo il bollettino medico diramato dal club azzurro: "Dopo il match di sabato gli azzurri sono tornati ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, mercoledì alle 20:45 al Brianteo contro il Monza. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Rrahmani si è allenato in gruppo. Benoit Badiashile si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro. Nel corso dei minuti finali del match contro la Roma Leonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra".

Quali partite saltano Badiashile e Spinazzola

Il calendario del Napoli non concede tregua. Badiashile salterà sicuramente la trasferta di Monza di mercoledì 28 ottobre, il big match contro la Juventus all’Allianz Stadium di domenica 1 novembre, la gara di Champions League in casa del Porto di mercoledì 4 novembre e la sfida al Maradona contro la Lazio di domenica 8 novembre. Dopo la sosta per le nazionali, il difensore francese resterà in dubbio per Napoli-Torino di sabato 21 novembre e per la trasferta europea sul campo del Manchester City di martedì 24 novembre: l’obiettivo realistico è il rientro per Sassuolo-Napoli a fine novembre. Più breve l’assenza di Spinazzola, che mancherà certamente contro Monza, Juventus e Porto, mentre la sua presenza contro la Lazio resta a rischio. La pausa per le nazionali dovrebbe permettergli di completare il recupero e tornare a disposizione per la sfida contro il Torino.