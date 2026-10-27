Allegri si gioca la Juve: il Napoli ricorre e punta ad averlo allo Stadium
La partita con la Roma ha lasciato ferite profonde sulla pelle del Napoli: gli infortuni di Badiashile e Spinazzola e una stangata disciplinare. Massimiliano Allegri è stato squalificato per due giornate e si aggiunge alla lunga lista di uomini a cui domani il Napoli dovrà rinunciare in occasione della trasferta a Monza. La motivazione: "Per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara - si legge nella nota del Giudice Sportivo -. Per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un’espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l’ultima dai collaboratori della Procura federale". Per la cronaca: sabato al Maradona, prima a bordocampo e poi nella zona spogliatoi dove Max s’è lasciato andare a uno sfogo a voce alta maturato nel convulso finale di partita contro la Roma - "La Champions gliel’hanno messa in tasca, ho pagato con il Milan, sempre loro" - c’era il capo della procura Figc, Giuseppe Chiné. In persona. La frase di Allegri è stata udita anche da altri testimoni e potrebbe innescare un ulteriore provvedimento, questa volta di natura economica (una multa). Essendo fatti registrati lontano dal campo, la materia è di competenza federale. Gli scenari non sono ancora definiti. E tra l’altro oggi il tecnico del Napoli parlerà in conferenza stampa prima della partita contro il Monza e magari potrebbe tornare sull’argomento.
Il ricorso d'urgenza del Napoli
Il Napoli, poco dopo le decisioni del giudice sportivo ufficializzate dalla Lega Serie A in anticipo, in vista del turno infrasettimanale, ha comunicato la presentazione di un ricorso d’urgenza contro le due giornate di squalifica che, oltre alla partita del Brianteo, costeranno ad Allegri anche la sfida di domenica contro la Juventus allo Stadium. E di conseguenza il grande ritorno da ex. L’obiettivo plausibile è ottenere almeno la riduzione di un turno, in modo da riaverlo in panchina con la Juve.
In panchina Landucci, vice storico di Allegri
Per Max si tratta della prima squalifica stagionale. Al novantesimo di una partita bellissima e tiratissima con la Roma, con fughe e controfughe, rilanci e agganci, sorprese e tranelli. Domani a Monza, in attesa dell’esito del ricorso, toccherà al suo vice storico Marco Landucci guidare la squadra. Finora tra Cagliari, Milan e Juventus è accaduto una decina di volte sia in campionato sia in Coppa Italia, con un bilancio decisamente positivo: 7 vittorie e 3 sconfitte. Il Monza, guarda caso, è la squadra che ha affrontato più volte al posto di Max in panchina: una in campionato e una in Coppa Italia e sempre nella stagione 2022-2023, quella dello storico debutto del Monza in Serie A. Bilancio: una sconfitta alla settima giornata e poi la vittoria agli ottavi di coppa. Di quella squadra fanno ancora parte calciatori come Carboni, Dany Mota e Colpani. Per Landucci, diciamo, sarà una sorta di personale bella, ma soprattutto sarà l’esordio sulla panchina del Napoli. Con Allegri a guardare dall’alto in uno dei box che dominano la tribuna centrale.
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