Allegri si gioca la Juve: il Napoli ricorre e punta ad averlo allo Stadium

La partita con la Roma ha lasciato ferite profonde sulla pelle del Napoli: gli infortuni di Badiashile e Spinazzola e una stangata disciplinare. Massimiliano Allegri è stato squalificato per due giornate e si aggiunge alla lunga lista di uomini a cui domani il Napoli dovrà rinunciare in occasione della trasferta a Monza. La motivazione: "Per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara - si legge nella nota del Giudice Sportivo -. Per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un’espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l’ultima dai collaboratori della Procura federale". Per la cronaca: sabato al Maradona, prima a bordocampo e poi nella zona spogliatoi dove Max s’è lasciato andare a uno sfogo a voce alta maturato nel convulso finale di partita contro la Roma - "La Champions gliel’hanno messa in tasca, ho pagato con il Milan, sempre loro" - c’era il capo della procura Figc, Giuseppe Chiné. In persona. La frase di Allegri è stata udita anche da altri testimoni e potrebbe innescare un ulteriore provvedimento, questa volta di natura economica (una multa). Essendo fatti registrati lontano dal campo, la materia è di competenza federale. Gli scenari non sono ancora definiti. E tra l’altro oggi il tecnico del Napoli parlerà in conferenza stampa prima della partita contro il Monza e magari potrebbe tornare sull’argomento.

In panchina Landucci, vice storico di Allegri Per Max si tratta della prima squalifica stagionale. Al novantesimo di una partita bellissima e tiratissima con la Roma, con fughe e controfughe, rilanci e agganci, sorprese e tranelli. Domani a Monza, in attesa dell’esito del ricorso, toccherà al suo vice storico Marco Landucci guidare la squadra. Finora tra Cagliari, Milan e Juventus è accaduto una decina di volte sia in campionato sia in Coppa Italia, con un bilancio decisamente positivo: 7 vittorie e 3 sconfitte. Il Monza, guarda caso, è la squadra che ha affrontato più volte al posto di Max in panchina: una in campionato e una in Coppa Italia e sempre nella stagione 2022-2023, quella dello storico debutto del Monza in Serie A. Bilancio: una sconfitta alla settima giornata e poi la vittoria agli ottavi di coppa. Di quella squadra fanno ancora parte calciatori come Carboni, Dany Mota e Colpani. Per Landucci, diciamo, sarà una sorta di personale bella, ma soprattutto sarà l’esordio sulla panchina del Napoli. Con Allegri a guardare dall’alto in uno dei box che dominano la tribuna centrale.