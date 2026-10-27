Allegri: "Ho rinunciato al ricorso sennò ne prendo 4 di giornate". E su Gasperini e le frasi sulla Roma...

Dopo il 3-3 contro la Roma, Massimiliano Allegri si prepara per il turno infrasettimanale ed è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Napoli, match valido per la nona giornata di Serie A. In primis un commento sulla squalifica di due giornate ricevuta dopo la sfida con i giallorossi: "C'è poco da dire, è una cosa che è successa. Ho deciso di rinunciare al ricorso, magari invece di due giornate me ne piglio quattro. Il dispiacere più grosso è che non abbiamo portato a casa i tre punti dopo una buona partita, il resto sono tutte chiacchiere e come ha detto lei, dovrebbe, avrebbe, ma in italiano è condizionale. Non è ha detto, ma avrebbe... facciamoci una risata. Dispiace non essere in panchina domani e a Torino contro la Juve, perché io in panchina mi diverto. Lo staff farà meglio di me perché è molto bravo e non avrà bisogno di consigli dalla tribuna". Poi, sulle parole di Gasperini: "Non ho sentito quello che ha detto lui e le frasi riportate possono essere sbagliate. Voglio che questa cosa sia chiusa visto che non possiamo cambiare né la squalifica e né il risultato. Pensiamo a risalire in classifica".

Allegri, le parole alla vigilia di Monza-Napoli Parlando invece della prossima sfida: "Con la Roma abbiamo fatto una buona gara, bisogna fare meglio nella distribuzione del gioco, soprattutto in certi momenti, con la Roma abbiamo abbiamo forzato quando potevamo gestire il possesso, sul 2-0 dovevamo distribuire meglio. Il Monza ha fatto 15 gol, noi dobbiamo migliorare dei dati: nei primi tempi abbiamo subito solo due reti, nel secondo tempo otto gol, quindi quelli sono dati su cui migliorare e capire che in certi momenti bisogna essere più bravi, ci sono i momenti in cui le cose ti vanno meno bene e devi alzare l'asticella. Se davanti alla difesa gioca Lobotka ha delle caratteristiche da sfruttare, è un ottimo giocatore, se ci gioca Gilmour è già diverso, con De Bruyne è più verticale, cambia il campo in un attimo, ma è questione di carattetistiche. Ti danno giocate diverse. De Bruyne è straordinariamente bravo a giocare a 50 metri, ma non può giocare tutte le partite. I cambi diventano fondamentali".