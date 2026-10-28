Piano nuovo stadio Napoli, De Laurentiis a cena con i fratelli Aponte
Il presidente azzurro ha incontrato i proprietari di MSC: sul tavolo anche il progetto del nuovo impianto
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Napoli Tutte le notizie sulla squadra
Aurelio De Laurentiis non seguirà il Napoli nella trasferta di Monza, ma non è poi così lontano: il presidente in questo periodo è a Ginevra, in Svizzera, per impegni personali insieme con madame Jacqueline. L’occasione, però, è stata propizia anche per incontrare Diego Aponte, figlio dell’armatore Gianluigi e proprietario di MSC insieme con la sorella Alexa. La società di navigazione è il main sponsor del Napoli. Aurelio, Diego e Alexa si sono incontrati in ufficio a pranzo e poi hanno cenato insieme a casa Aponte: a quanto pare sul tavolo c’è anche un discorso di sponsorizzazione legato al progetto del nuovo stadio di proprietà del Napoli che De Laurentiis vorrebbe costruire a Napoli Est, nella cosiddetta ex area Q8.
Tutte le newsNapoli
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS