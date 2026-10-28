Piano nuovo stadio Napoli, De Laurentiis a cena con i fratelli Aponte

Aurelio De Laurentiis non seguirà il Napoli nella trasferta di Monza, ma non è poi così lontano: il presidente in questo periodo è a Ginevra, in Svizzera, per impegni personali insieme con madame Jacqueline. L’occasione, però, è stata propizia anche per incontrare Diego Aponte, figlio dell’armatore Gianluigi e proprietario di MSC insieme con la sorella Alexa. La società di navigazione è il main sponsor del Napoli. Aurelio, Diego e Alexa si sono incontrati in ufficio a pranzo e poi hanno cenato insieme a casa Aponte: a quanto pare sul tavolo c’è anche un discorso di sponsorizzazione legato al progetto del nuovo stadio di proprietà del Napoli che De Laurentiis vorrebbe costruire a Napoli Est, nella cosiddetta ex area Q8.