De Laurentiis-Rizzetta, un dialogo che avvicina le parti

Piano nuovo stadio Napoli, De Laurentiis a cena con i fratelli Aponte

Il presidente azzurro ha incontrato i proprietari di MSC: sul tavolo anche il progetto del nuovo impianto
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Fabio Mandarini
Fabio Mandarini

1 min

Pubblicato il 28.10.2026, 10:07

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Aurelio De Laurentiis non seguirà il Napoli nella trasferta di Monza, ma non è poi così lontano: il presidente in questo periodo è a Ginevra, in Svizzera, per impegni personali insieme con madame Jacqueline. L’occasione, però, è stata propizia anche per incontrare Diego Aponte, figlio dell’armatore Gianluigi e proprietario di MSC insieme con la sorella Alexa. La società di navigazione è il main sponsor del Napoli. Aurelio, Diego e Alexa si sono incontrati in ufficio a pranzo e poi hanno cenato insieme a casa Aponte: a quanto pare sul tavolo c’è anche un discorso di sponsorizzazione legato al progetto del nuovo stadio di proprietà del Napoli che De Laurentiis vorrebbe costruire a Napoli Est, nella cosiddetta ex area Q8.

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