Landucci: "Una volta dicevano che il Napoli vinceva di corto muso..."

Landucci dopo Monza-Napoli: "Ora ci criticano perché prendiamo gol..."

"Era una partita molto importante - ha iniziato così il secondo allenatore del club partenopeo ai microfoni di Sky Sport - Una volta ci dicevano che vincevamo di corto muso e gli altri erano calcio spettacolo, ora ci criticano perché prendiamo gol. Attacchi? Sono diversi anni che c'è questo tormentone. L'anno scorso per sette mesi non ha parlato nessuno, poi hanno ricominciato a parlare. Per zittire bisogna vincere le partite, le cose si possono vedere in tanti modi, poi ognuno di noi decide cosa ascoltare. Con questo spirito faremo sicuramente bene". Landucci ha continuato: "Il Monza era una squadra molto forte, peccato per il gol preso, ma poi siamo cresciuti nel secondo tempo e abbiamo chiuso bene. Era importante vincere e ci prepariamo per la prossima. Noi guardiamo a noi stessi: abbiamo battuto il Bodo, fatto una grande partita contro la Roma, come stasera. Ci è voluto un mese per far recuperare McTominay, anche Anguissa ha avuto problemi. Stiamo lavorando sui gol presi, ma siamo molto soddisfatti. Sapevamo che il Monza ci avrebbe reso dura la partita. Le partite si vincono a centrocampo e, da quando abbiamo ritrovato Scott e Frank, siamo migliorati".