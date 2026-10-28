Landucci: "Una volta dicevano che il Napoli vinceva di corto muso..."
Dopo il pareggio contro la Roma, il Napoli torna alla vittoria contro il Monza nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A. A commentare questi tre punti Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri quest'oggi squalificato.
Landucci dopo Monza-Napoli: "Ora ci criticano perché prendiamo gol..."
"Era una partita molto importante - ha iniziato così il secondo allenatore del club partenopeo ai microfoni di Sky Sport - Una volta ci dicevano che vincevamo di corto muso e gli altri erano calcio spettacolo, ora ci criticano perché prendiamo gol. Attacchi? Sono diversi anni che c'è questo tormentone. L'anno scorso per sette mesi non ha parlato nessuno, poi hanno ricominciato a parlare. Per zittire bisogna vincere le partite, le cose si possono vedere in tanti modi, poi ognuno di noi decide cosa ascoltare. Con questo spirito faremo sicuramente bene". Landucci ha continuato: "Il Monza era una squadra molto forte, peccato per il gol preso, ma poi siamo cresciuti nel secondo tempo e abbiamo chiuso bene. Era importante vincere e ci prepariamo per la prossima. Noi guardiamo a noi stessi: abbiamo battuto il Bodo, fatto una grande partita contro la Roma, come stasera. Ci è voluto un mese per far recuperare McTominay, anche Anguissa ha avuto problemi. Stiamo lavorando sui gol presi, ma siamo molto soddisfatti. Sapevamo che il Monza ci avrebbe reso dura la partita. Le partite si vincono a centrocampo e, da quando abbiamo ritrovato Scott e Frank, siamo migliorati".
Landucci su Lobotka: "L'abbiamo perso per un po'"
Poi, sul cambio in porta: "Milinkovic-Savic ha fatto una buonissima partita, è un ragazzo serio e intelligente. Avevamo preparato gli inserimenti lunghi per le mezzali e nel secondo tempo l'abbiamo fatto bene. Nel primo potevamo fare meglio, potevamo sfruttare tutto il campo: delle volte perdiamo delle palle troppo semplici. Nel calcio di adesso devi andare forte e, avendo trasferte e impegni, poi le paghi. Ma non solo il Napoli, tutti hanno problemi di questo tipo. C'è poco tempo per recuperare, nel calcio di adesso non puoi andare piano". Infine su Lobotka: "Non so benissimo, ma sicuramente non sta bene. Gli è rimasta sotto la caviglia, domani farà gli accertamenti, sicuramente lo abbiamo perso per un po'. Speriamo nulla di grave".
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