Allegri, 11 gol in 3 partite: e lo chiamano corto muso

Servivano i tre punti e i tre punti sono arrivati. Bisognava cancellare la figuraccia di Venezia e dimenticare la rimonta subita con la Roma. Per la classifica e per il morale, per presentarsi al meglio alla sfida di domenica con la Juve del grande ex Spalletti, affondato ieri dal suo allievo De Rossi. Il Napoli riparte da Monza, lo fa con un poker che può essere la migliore benzina per un gruppo che ha iniziato la stagione fra mille difficoltà. Veniva da due partite giocate ad alto livello: aveva convinto e battuto il Bodo in Champions, era uscito rammaricato con un pareggio dalla sfida con Gasp dopo una buona prestazione. A Monza ha avuto ragione alla distanza, ma non ha brillato, nonostante le scelte iniziali di Allegri. Ci si aspettava un ampio turnover, alla fine le rotazioni sono state pochissime. L’unico a riposare all’inizio è stato De Bruyne, ma la squadra nel primo tempo è stata imprecisa, impacciata, poco incisiva. Troppi errori tecnici, alcune ingenuità clamorose (soprattutto Di Lorenzo e Rrahmani), un ritmo compassato. Ha colpito con Hojlund, ma poi è stato punito dall’ottimo Varela, 8 gol in 8 partite finora. È servito un regalo del Monza per stapparla definitivamente nel secondo tempo. Ne ha approfittato Politano, lo hanno seguito Rafa Marin e Re Kevin, che ha chiuso i conti. Quattro reti che regalano la vittoria esterna dopo più di due mesi e che portano il bottino a undici nelle ultime tre partite. Una media impressionante, un dato che stravolgerà i dibattiti sul corto muso.