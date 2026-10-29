Allegri, 11 gol in 3 partite: e lo chiamano corto muso
Servivano i tre punti e i tre punti sono arrivati. Bisognava cancellare la figuraccia di Venezia e dimenticare la rimonta subita con la Roma. Per la classifica e per il morale, per presentarsi al meglio alla sfida di domenica con la Juve del grande ex Spalletti, affondato ieri dal suo allievo De Rossi. Il Napoli riparte da Monza, lo fa con un poker che può essere la migliore benzina per un gruppo che ha iniziato la stagione fra mille difficoltà. Veniva da due partite giocate ad alto livello: aveva convinto e battuto il Bodo in Champions, era uscito rammaricato con un pareggio dalla sfida con Gasp dopo una buona prestazione. A Monza ha avuto ragione alla distanza, ma non ha brillato, nonostante le scelte iniziali di Allegri. Ci si aspettava un ampio turnover, alla fine le rotazioni sono state pochissime. L’unico a riposare all’inizio è stato De Bruyne, ma la squadra nel primo tempo è stata imprecisa, impacciata, poco incisiva. Troppi errori tecnici, alcune ingenuità clamorose (soprattutto Di Lorenzo e Rrahmani), un ritmo compassato. Ha colpito con Hojlund, ma poi è stato punito dall’ottimo Varela, 8 gol in 8 partite finora. È servito un regalo del Monza per stapparla definitivamente nel secondo tempo. Ne ha approfittato Politano, lo hanno seguito Rafa Marin e Re Kevin, che ha chiuso i conti. Quattro reti che regalano la vittoria esterna dopo più di due mesi e che portano il bottino a undici nelle ultime tre partite. Una media impressionante, un dato che stravolgerà i dibattiti sul corto muso.
Napoli, ancora infortuni: Lobotka preoccupa
A partecipare alla fiera del gol è stato anche Rafa Marin, al suo primo centro in azzurro. Si era fatto beffare da Varela nell’occasione della rete subita, si è riscattato andando a svettare su tutti nell’area avversaria. L’esultanza è la fotografia più bella della serata: la sua crescita è sotto gli occhi di tutti, gioca anche con personalità e con grande temperamento. Allegri potrebbe aver trovato un nuovo leader in difesa. Sono importanti anche i segnali avuti da Hojlund, troppo spesso criticato ma sempre pericoloso quando la squadra gli dà la possibilità di farlo. Se viene coinvolto è un attaccante che può far male, perché abbina grandi doti fisiche a una grande qualità. A rovinare la serata è stato il brutto infortunio di Lobotka. Mani in testa e disperazione sul volto mentre usciva in barella, la peggiore notizia per Allegri in vista delle delicate sfide con Juve, Porto e Lazio che chiuderanno questo terribile tour de force. In infermeria ci sono già Alisson, Badiashile, Buongiorno, Favasuli, Neres e Spinazzola, il settimo stop fa diventare la situazione molto pesante. È dall’anno scorso che il Napoli non riesce a interrompere questa maledizione, ne ha pagato le conseguenze Conte e lo stesso sta facendo Allegri. Diventa difficile, come dice Max, fare come Ercolino e stare sempre in piedi. Questo ritmo è insostenibile anche per una rosa extralarge come quella del Napoli.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS