Maurizio Mastrini omaggia Diego Armando Maradona: il 30 ottobre esce il nuovo singolo "El Toque"

C'è chi ha trasformato un pallone in poesia e chi ha fatto del pianoforte uno strumento di libertà assoluta. Due artisti, due linguaggi, due personalità fuori dagli schemi, accomunati da una data che sembra scritta dal destino: il 30 ottobre. Proprio nel giorno in cui Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 66 anni, il pianista e compositore italiano Maurizio Mastrini , che festeggia il proprio compleanno nella stessa data, pubblica “El Toque” , il nuovo singolo estratto dall'album “Capelli”, accompagnato da un videoclip realizzato dal videomaker e regista Andrea Valentini. Non è un semplice tributo sportivo . È l'omaggio di un artista a un altro artista. Di un uomo che ha fatto dell'imprevedibilità la propria cifra espressiva a un fuoriclasse capace di trasformare ogni gesto in qualcosa di irripetibile. Per Mastrini, infatti, Maradona non è mai stato soltanto un calciatore. Era un artista. Un genio istintivo. Un interprete della bellezza in movimento.

L'ammirazione di Maurizio Mastrini per Diego Armando Maradona nasce dalla capacità del campione argentino di andare oltre la tecnica, oltre le regole, oltre ciò che il pubblico poteva immaginare. "Ho sempre guardato Maradona come si guarda un grande artista. Quando aveva il pallone tra i piedi non sapevi mai cosa sarebbe accaduto. Era imprevedibile, sorprendente, bellissimo da guardare. Ogni movimento poteva diventare un'invenzione, ogni giocata un'opera d'arte . È questa la dimensione del talento che mi ha sempre affascinato: la capacità di creare qualcosa che un istante prima non esisteva", racconta Mastrini. Un'affinità che attraversa discipline differenti, ma che trova nella creatività il proprio punto d'incontro. Come Maradona sapeva sfidare la logica del calcio con gesti impossibili, così Mastrini ha costruito la propria identità musicale superando gli schemi tradizionali dell'esecuzione pianistica, fino a conquistare il soprannome di “pianista che suona al contrario”. Entrambi, ciascuno nel proprio universo, hanno fatto dell'istinto e dell'imprevedibilità un linguaggio riconoscibile.

"Il Maradona del pianoforte"

Il legame tra Maurizio Mastrini e il mito di Diego ha anche una radice profondamente napoletana. Quando il pianista umbro ha iniziato a frequentare Napoli, città nella quale Maradona è diventato molto più di un campione, qualcuno ha cominciato a chiamarlo “il Maradona del pianoforte”. Un soprannome nato dalla percezione di un talento musicale anticonvenzionale, capace di sorprendere attraverso una tecnica personale e un rapporto fisico, quasi istintivo, con lo strumento. "Quando a Napoli hanno cominciato a chiamarmi il Maradona del pianoforte, ho provato una grande emozione. Per un napoletano Maradona rappresenta qualcosa di immenso, qualcosa che va oltre il calcio. Essere accostato a lui, anche soltanto attraverso un soprannome, è stato per me un riconoscimento bellissimo. Naturalmente Diego era unico e irripetibile", sottolinea il compositore. Un appellativo che oggi assume un significato ancora più particolare, trasformandosi idealmente nel punto di partenza di “El Toque”, una dedica musicale a uno dei più grandi protagonisti della storia dello sport mondiale.

Mastrini e il compleanno condiviso con Maradona

A rendere ancora più suggestivo il progetto è una coincidenza biografica: Mastrini e Maradona condividono il giorno e il mese di nascita, il 30 ottobre, e dunque il segno zodiacale dello Scorpione, i due condividerebbero anche lo stesso ascendente astrologico anch’esso Scorpione. Una curiosità che diventa il filo conduttore simbolico di “El Toque”: un incontro ideale tra due personalità accomunate da una creatività fuori dal comune. La scelta di pubblicare il brano e il videoclip proprio il 30 ottobre assume così un significato particolare: festeggiare il proprio compleanno celebrando quello di un artista che ha segnato la storia del calcio e dell'immaginario collettivo mondiale. Il titolo "El Toque", espressione spagnola che richiama il tocco, sintetizza l'essenza dell'omaggio.

Il tocco di Maradona sul pallone. Il tocco di Mastrini sui tasti del pianoforte. Due gesti apparentemente lontani, accomunati dalla capacità di trasformare una tecnica in emozione. Con "El Toque", il pianoforte diventa così il mezzo attraverso il quale ricordare non soltanto il mito di Maradona, ma soprattutto quella forma di talento che non può essere insegnata, imitata o racchiusa in una formula.

È l'istinto che precede il pensiero. È la bellezza che nasce dall'imprevisto.