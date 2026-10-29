Lobotka ko, l'esito degli esami: ecco per quanto tempo il Napoli lo perderà
I tifosi del Napoli erano in ansia per le condizioni di Lobotka, uscito in barella dopo quindici minuti della partita contro il Monza. Le mani sul volto e la disperazione del centrocampista non facevano presagire niente di buono e, infatti, l'esito degli esami clinici a cui si è sottoposto lo slovacco hanno confermato le sensazioni: "Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", si legge nel comunicato diffuso dal Napoli.
L'infortunio di Lobotka e i tempi di recupero
L'infortunio di Lobotka è apparso da subito molto serio. La caviglia sinistra del centrocampista di Allegri è rimasta sotto al corpo di Mangas dopo il contrasto in campo. È servita la barella per trasportare l'ex Celta Vigo fuori dal terreno di gioco. Alla fine della gara, Lobotka ha abbandonato lo stadio con un tutore e le stampelle. Ora l'interrogativo è sui tempi di recupero, ma infortuni di questo genere richiedono solitamente circa un mese per il pieno recupero.
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