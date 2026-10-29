Manna: "Gila? Ci abbiano provato, bravo il Milan". Poi parla anche di Gasperini
"Abbiamo provato a fare Gila all'inizio, è la verità". Così Giovanni Manna, ospite del podcast Colpi da Maestro. Il direttore sportivo del Napoli ha aggiunto: "La situazione era un po' golosa, come si suol dire. Il Milan è stato bravo, veloce, ha accontentato tutti quanti".
Napoli, Manna su Badiashile: "Ha le caratteristiche che cercavamo"
Manna ha poi parlato di Badiashile: "Aveva e ha le caratteristiche che cercavamo: struttura, sa giocare, è veloce. È stato un grandissimo talento quando l'ha comprato il Chelsea, ha avuto un paio di anni un po' così così, però bisogna assumersi il rischio, soprattutto se non puoi fare un determinato tipo di investimento".
Manna su Lukaku: "Gli auguro il meglio, è stato complicato riuscire a trovare qualcuno che lo comprasse"
Su Lukaku, Manna ha aggiunto: "Gli abbiamo fatto tre anni di contratto. È stato un accordo un po' complicato col Chelsea perché avevano un residuo molto più alto del valore del trasferimento. Pensavamo: 'Facciamo 3 anni e poi va a scadenza'. Poi, purtroppo, le cose non vanno mai come ci si aspetta e ci siamo trovati a gestire questa situazione. Aveva uno stipendio importante per noi, soprattutto perché avevamo fatto un investimento per sostituirlo con Hojlund e non è andata come ci aspettavamo anche la cessione. Però, in un mercato in cui è stato complicato riuscire a trovare qualcuno che lo comprasse, siamo stati fortunati. A lui auguro il meglio perché è un ragazzo che con noi ha vinto uno scudetto e ci ha dato veramente tanto".
Manna: "Quando ho firmato con il Napoli nella mia testa c'erano Gasperini e Conte"
A seguire, un retroscena: "Quando ho firmato con il Napoli nella mia testa c'erano Gasperini e Conte. Perché Conte e Gasperini erano due figure forti. Con Antonio mi sono trovato benissimo, lo ringrazierò per tutta la vita. Mi ha fatto vincere uno scudetto, spero non sia l'ultimo, però, oggi, è uno scudetto storico e mi ha insegnato tanto. Mi ha alzato il livello perché lavorare con un allenatore così esigente, determinato, meticoloso, che non si accontenta mai, ti fa rendere sicuramente di più".
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