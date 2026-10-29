Manna: "Gila? Ci abbiano provato, bravo il Milan". Poi parla anche di Gasperini

"Abbiamo provato a fare Gila all'inizio, è la verità". Così Giovanni Manna , ospite del podcast Colpi da Maestro. Il direttore sportivo del Napoli ha aggiunto: "La situazione era un po' golosa, come si suol dire. Il Milan è stato bravo, veloce, ha accontentato tutti quanti".

Manna ha poi parlato di Badiashile : "Aveva e ha le caratteristiche che cercavamo: struttura, sa giocare, è veloce. È stato un grandissimo talento quando l'ha comprato il Chelsea , ha avuto un paio di anni un po' così così, però bisogna assumersi il rischio, soprattutto se non puoi fare un determinato tipo di investimento".

Manna su Lukaku: "Gli auguro il meglio, è stato complicato riuscire a trovare qualcuno che lo comprasse"

Su Lukaku, Manna ha aggiunto: "Gli abbiamo fatto tre anni di contratto. È stato un accordo un po' complicato col Chelsea perché avevano un residuo molto più alto del valore del trasferimento. Pensavamo: 'Facciamo 3 anni e poi va a scadenza'. Poi, purtroppo, le cose non vanno mai come ci si aspetta e ci siamo trovati a gestire questa situazione. Aveva uno stipendio importante per noi, soprattutto perché avevamo fatto un investimento per sostituirlo con Hojlund e non è andata come ci aspettavamo anche la cessione. Però, in un mercato in cui è stato complicato riuscire a trovare qualcuno che lo comprasse, siamo stati fortunati. A lui auguro il meglio perché è un ragazzo che con noi ha vinto uno scudetto e ci ha dato veramente tanto".

Manna: "Quando ho firmato con il Napoli nella mia testa c'erano Gasperini e Conte"

A seguire, un retroscena: "Quando ho firmato con il Napoli nella mia testa c'erano Gasperini e Conte. Perché Conte e Gasperini erano due figure forti. Con Antonio mi sono trovato benissimo, lo ringrazierò per tutta la vita. Mi ha fatto vincere uno scudetto, spero non sia l'ultimo, però, oggi, è uno scudetto storico e mi ha insegnato tanto. Mi ha alzato il livello perché lavorare con un allenatore così esigente, determinato, meticoloso, che non si accontenta mai, ti fa rendere sicuramente di più".