Allegri sfida la sua storia, massima tensione allo Stadium: il Napoli tenta il sorpasso
Tenetevi forte perché domenica allo Stadium sarà una divina commedia di calcio: Napoli e Juventus potranno andare in paradiso con una vittoria, all’inferno con una sconfitta ma anche restare in purgatorio con un pareggio, tra color che sono sospesi senza arte e una vera parte in questo campionato pieno di sorprese belle e brutte. La Juve è in crisi e in ritiro permanente: facile capire a quale categoria appartenga. Anche il Napoli non è stato all’altezza delle aspettative fino al 20 ottobre: poi, in nove giorni, vittorie contro Bodø/Glimt in Champions e Monza, pareggio pieno di rimpianti e luci con la Roma e aggancio alla Juve. Le due eterne rivali sono appollaiate a metà classifica con 14 punti, a -11 dalla vetta e a -6 dalla zona Champions, e ora dovranno dirsene di tutti i colori (con il pallone) per mettere l’altra indietro e in guai seri. I due allenatori toscani hanno già prenotato l’Arno per risciacquare i panni a dovere.
Il piano Allegri per la Juve
Il progetto che il signor Destino ha disegnato per il terzo ritorno di Massimiliano Allegri da ex è davvero diabolico: sfiderà la sua storia, la Signora di una vita, e battendola potrebbe rovinarla un bel po’, creando un problema difficilmente risolvibile a Luciano Spalletti. L’altro mitico ex della notte che, a sua volta, si giocherà il presente e il futuro alla Juventus contro il suo glorioso passato, e che battendo il Napoli ricaccerebbe Max e i suoi ex allievi nelle ombre di una crisi che ormai sembra definitivamente scongiurata. Soltanto a leggere gli incroci e le implicazioni viene il fiatone da fatica, figuriamoci cosa sarà giocare questa partita: pesantissima per tutti sotto il profilo fisico e soprattutto mentale.
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