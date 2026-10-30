Allegri sfida la sua storia, massima tensione allo Stadium: il Napoli tenta il sorpasso

Tenetevi forte perché domenica allo Stadium sarà una divina commedia di calcio: Napoli e Juventus potranno andare in paradiso con una vittoria, all’inferno con una sconfitta ma anche restare in purgatorio con un pareggio, tra color che sono sospesi senza arte e una vera parte in questo campionato pieno di sorprese belle e brutte. La Juve è in crisi e in ritiro permanente: facile capire a quale categoria appartenga. Anche il Napoli non è stato all’altezza delle aspettative fino al 20 ottobre: poi, in nove giorni, vittorie contro Bodø/Glimt in Champions e Monza, pareggio pieno di rimpianti e luci con la Roma e aggancio alla Juve. Le due eterne rivali sono appollaiate a metà classifica con 14 punti, a -11 dalla vetta e a -6 dalla zona Champions, e ora dovranno dirsene di tutti i colori (con il pallone) per mettere l’altra indietro e in guai seri. I due allenatori toscani hanno già prenotato l’Arno per risciacquare i panni a dovere.