Il "lungo muso" di Allegri al Napoli: la statistica sui gol segnati

Lo chiameremo così: lungo muso . Da non confondere con il muso lungo e tantomeno con le corse dei cavalli. C’entra però con le partite del Napoli di Allegri, l’uomo che ha introdotto un po’ per gioco e un po’ per estro il corto muso ippico nel calcio, e che nelle ultime tre partite ha ritrovato l’attacco, i punti e i gol: 11 in totale.

Per intenderci: in nove giorni , la squadra ha realizzato lo stesso numero di reti messe insieme nelle prime nove partite . Nello specifico: vittoria per 4-3 contro il Bodø/Glimt in Champions il 20 ottobre; 3-3 con la Roma sabato scorso; e secondo successo per 4-1 contro il Monza mercoledì al Brianteo. Una valanga azzurra dopo la frana dei primi due mesi. I risultati stanno cominciando a ravvivare le giornate del Napoli e del suo popolo, sempre più tendente al sorriso dopo un tristissimo sabato veneziano, tante tribolazioni e cinque sconfitte. Ora, però, bisogna insistere con questa splendida verve offensiva e magari abbinare i necessari miglioramenti in fase difensiva. Ma questa, per il momento, è un’altra storia: ogni tanto bisogna anche farsi i complimenti e godersi piccoli e grandi successi.

Con McTominay e Anguissa in condizioni decenti è tutta un'altra musica

Bene così, allora. Il Napoli sembra quasi libero dalla sindrome che ormai da tempo, già prima dell’arrivo di Allegri, gli impediva di concretizzare tutta la produzione offensiva. Tradotto: sta superando il serio problema con i gol che lo affligge da un paio d’anni. Anche questa stagione era cominciata con le pile scariche davanti alla porta, ma evidentemente qualcosa è cambiato. O meglio, sono cambiati gli uomini: con McTominay e Anguissa in condizioni decenti - anche se non al top - è tutta un’altra musica. Per intenderci: McT ne ha fatti quattro tra Bodø e Roma con due doppiette consecutive, e Frank ha stappato la sfida con i giallorossi con una rovesciata. Chiara l’antifona?

E ancora. Politano ne ha segnati due in tre partite (Bodø e Monza), ritrovando il sesto senso perduto: è a quota 3 gol come nell’intera stagione 2024-2025 e ne ha già realizzato uno in più della precedente (2 in 44 partite). Anche De Bruyne sta continuando a fare quello che ha sempre fatto: contro il Monza ha firmato la quarta rete in campionato ed è il capocannoniere del Napoli insieme con McT.

Hojlund ha ritrovato il gol smarrito

Trovare due centrocampisti sul trono dei marcatori della squadra è un dato che deve far riflettere: dove sono gli attaccanti? Mettiamola così: stanno tornando. Oltre a Politano, che tra l’altro è sempre molto prezioso sotto il profilo degli assist (4), al Brianteo anche Hojlund ha ritrovato il gol smarrito. Il terzo della sua annata non ancora da bomber, dopo un digiuno di otto partite: era a secco dal 5 settembre, dal graffio sulla pelle dell’Inter. Con Alisson e Neres fuori per infortunio, e con Lucca al centro di un momento non esattamente facile, tocca a Vergara e Lang dare qualcosa in termini rea lizzativi (un gol a testa). Antonio è appena rientrato mentre Noa sta crescendo, è più sfrontato e intraprendente, ma non è ancora quello del Psv soprattutto nelle conclusioni. A Monza ha ispirato Kevin, magari nelle prossime allungherà anche lui il muso verso la porta.