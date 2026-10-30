De Laurentiis ricorda Maradona con un messaggio toccante: "Sarà sempre amato"
Il 30 ottobre del 1960 nasceva Maradona. Oggi Diego avrebbe compiuto 66 anni, ma il suo ricordo e la gratitudine di Napoli si intrecciano continuamente, in ogni flash, in ogni immagine, nei murales sparsi per la città, nelle memorie di chi ha vissuto gli anni ruggenti del Pibe de Oro. Due giorni fa il Napoli di Allegri ha regalato anche a Diego la vittoria preziosa in campionato contro il Monza, successo che proverà a bissare nella complicata e affascinante sfida con la Juventus nella prossima giornata, uno di quegli avversari che Maradona sapeva come colpire in campo. Intanto, il ricordo dell'argentino passa anche per le parole del presidente De Laurentiis, che su X ha lasciato un sentito messaggio.
Le parole di De Laurentiis per Maradona
Nessun riferimento esplicito, ADL non cita direttamente Maradona, ma è facile capire che il destinatario del tweet è sicuramente Diego. "Oggi nasceva il riscatto di una Napoli malvista e maltrattata. Una nuova genesi dopo Partenope. Ormai diventato mito, si continuerà ad amarlo per sempre", queste le poche parole, ma dense di significato, scritte da De Laurentiis per ricordare il Pibe de Oro, per sempre nei cuori di Napoli e dei napoletani.
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