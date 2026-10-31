McTominay, manca la Juve: 31 gol con il Napoli ma mai ai bianconeri

Forse dev’esserci un errore o semplicemente è così che vanno le cose, a volte, anche quando tutto sembra dire altro. Scott McTominay, che nella vita sarebbe un centrocampista , ha la dote innata del gol e a Napoli ha già segnato 31 volte, però in questi due anni (e qualche settimana) non c’è mai stato spazio per una rete alla Juventus . Non ancora. Manca nel suo album di figurine la squadra bianconera. E domani a Torino l’affronterà per la quinta volta nello stadio dove nel 2024 aveva esordito da titolare con la maglia del Napoli. Una firma alla Juve per la chiusura del cerchio, dunque, con Allegri che - come Conte - sa il modo in cui valorizzarlo in un vestito tattico in cui Scott s’esalta, a sinistra, partendo da mezzala per poi andare ad occupare tutti gli spazi possibili a campo aperto o tra la folla.

Mc Tominay, la chiave per Torino

McTominay sarà una delle chiavi per battere la Juve. Una delle armi a disposizione di Allegri. Ora che l’ha ritrovato, assieme ad Anguissa, è un altro Napoli e anche il 4-3-3 ha una forma diversa, è il modulo in cui entrambi si riconoscono e si divertono. McT era mancato tanto al Napoli. Dopo l’intervento di ablazione cardiaca presso lo Spire Manchester Hospital, per risolvere una lieve aritmia cardiaca benigna, è tornato subito determinante. Due doppiette in pochi giorni, prima in Champions contro il Bodø/Glimt e poi in campionato contro la Roma. Entrambe al Maradona. Col Monza la rete l’ha solo sfiorata. Ci ha provato, ci riproverà. Domani la Juve a Torino. Due anni fa la prima volta dall’inizio in Italia, 21 settembre 2024, titolare con Conte all’Allianz dopo i pochi minuti nel finale la settimana prima a Cagliari. Impatto forte, spessore tra le linee, ottime impressioni e poi l’attesa che è stata breve: il gol, il primo, arrivò a inizio ottobre contro il Como.