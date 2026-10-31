Rizzetta sul Napoli: "Aspetto fino a inizio 2027"

Il Napoli resta il piano A, ma Matt Rizzetta non aspetterà all'infinito. Il manager italoamericano, proprietario del Napoli Basketball e fondatore di Underdog Global Partners, è tornato a parlare del possibile acquisto del club. I contatti con Aurelio De Laurentiis proseguono, la fiducia non manca, ma c’è una scadenza: «Non credo che andremo molto oltre l’inizio del prossimo anno prima di prendere una decisione definitiva». Tradotto, i primi mesi del 2027 saranno decisivi per capire se il progetto potrà andare avanti oppure se bisognerà cambiare strada.

Rizzetta e la trattativa per il Napoli Rizzetta, in un’intervista agli americani di Sportico, non ha nascosto le ambizioni e ha confermato come il dialogo con l’attuale proprietà sia ancora aperto. «Abbiamo costruito un ottimo rapporto negli ultimi anni. La trattativa è ancora aperta e spero che riusciremo a concludere un accordo», ha spiegato, ribadendo che «Il Napoli resta naturalmente l’asset più importante». Eppure, appena pochi giorni fa, De Laurentiis aveva raffreddato le aspettative, ribadendo che il club non è in vendita. Il presidente ha anche chiarito che, se un giorno decidesse di cedere la società, preferirebbe un napoletano a un fondo americano. Due posizioni che, al momento, restano distanti: da una parte l’interesse dell’italoamericano, dall’altra la volontà di De Laurentiis di mantenere il controllo del club. Rizzetta, però, non vuole farsi trovare impreparato. «Se non dovesse accadere, abbiamo un’alternativa assolutamente valida. Non la definirei nemmeno un piano B, perché ogni mattina mi sveglio pensando che potrebbe rivelarsi persino migliore del piano A». L’idea è costruire una nuova realtà calcistica cittadina, ripartendo dal basso e recuperando un marchio storico come il Naples Cricket & Foot-Ball Club o l’Internapoli. Un progetto alternativo, dunque, che non significherebbe abbandonare la città, ma provare a sviluppare un’altra strada.