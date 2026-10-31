Rizzetta sul Napoli: "Aspetto fino a inizio 2027"
Il Napoli resta il piano A, ma Matt Rizzetta non aspetterà all'infinito. Il manager italoamericano, proprietario del Napoli Basketball e fondatore di Underdog Global Partners, è tornato a parlare del possibile acquisto del club. I contatti con Aurelio De Laurentiis proseguono, la fiducia non manca, ma c’è una scadenza: «Non credo che andremo molto oltre l’inizio del prossimo anno prima di prendere una decisione definitiva». Tradotto, i primi mesi del 2027 saranno decisivi per capire se il progetto potrà andare avanti oppure se bisognerà cambiare strada.
Rizzetta e la trattativa per il Napoli
Rizzetta, in un’intervista agli americani di Sportico, non ha nascosto le ambizioni e ha confermato come il dialogo con l’attuale proprietà sia ancora aperto. «Abbiamo costruito un ottimo rapporto negli ultimi anni. La trattativa è ancora aperta e spero che riusciremo a concludere un accordo», ha spiegato, ribadendo che «Il Napoli resta naturalmente l’asset più importante». Eppure, appena pochi giorni fa, De Laurentiis aveva raffreddato le aspettative, ribadendo che il club non è in vendita. Il presidente ha anche chiarito che, se un giorno decidesse di cedere la società, preferirebbe un napoletano a un fondo americano. Due posizioni che, al momento, restano distanti: da una parte l’interesse dell’italoamericano, dall’altra la volontà di De Laurentiis di mantenere il controllo del club. Rizzetta, però, non vuole farsi trovare impreparato. «Se non dovesse accadere, abbiamo un’alternativa assolutamente valida. Non la definirei nemmeno un piano B, perché ogni mattina mi sveglio pensando che potrebbe rivelarsi persino migliore del piano A». L’idea è costruire una nuova realtà calcistica cittadina, ripartendo dal basso e recuperando un marchio storico come il Naples Cricket & Foot-Ball Club o l’Internapoli. Un progetto alternativo, dunque, che non significherebbe abbandonare la città, ma provare a sviluppare un’altra strada.
Il progetto di Rizzetta per il Napoli: la sua idea
La priorità, comunque, resta il Napoli. Rizzetta immagina una grande polisportiva, un marchio capace di riunire calcio, basket, pallavolo e altre discipline sul modello di Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Underdog ha già acquisito le squadre maschile e femminile del Napoli Basket e lavora per allargarsi ad altri sport, mentre è in costruzione un palazzetto da 15mila posti. «Per realizzare correttamente la nostra visione multisportiva a Napoli, abbiamo bisogno del calcio», ha ammesso. Nell’intervista a Sportico, Rizzetta ha riconosciuto anche i meriti di De Laurentiis: «Ha svolto un lavoro straordinario, ma crediamo che esistano alcuni settori nei quali si potrebbe investire maggiormente: settore giovanile, infrastrutture, innovazione e rapporto con la comunità. A di là di questo, siamo determinati a portare a termine l’operazione e sono fiducioso che ci riusciremo», ha assicurato. La partita, insomma, è ancora aperta. Ma l’inizio del 2027 è già cerchiato in rosso: se non arriverà un’intesa, Rizzetta proverà a costruire un progetto tutto suo.
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