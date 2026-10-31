Vergara e Giovane, poi gli altri: Allegri aspetta i recuperi

Arriveranno i rinforzi e presto bisognerà stringersi per far spazio a tutti. Allegri aspetta gli altri, farà scorta di talento in attacco e sulle fasce dove ora agiscono Lang e Politano. Torneranno gli altri, Favasuli con Neres e Alisson, le alternative che ora mancano, alcuni degli indisponibili di domani. Resteranno fuori ancora per un po’ ma il Napoli li attende. Per ora, Max ha recuperato Giovane e Vergara, soluzioni alternative utili in diversi ruoli. Soprattutto sulle fasce. A sinistra il primo, a destra il secondo.

Allegri ora ha valide soluzioni Indicazioni dalle ultime partite. A Monza, ad esempio, Vergara ha agito proprio al posto di Politano. Lo vede lì anche Mancini, ct dell’Italia. Giovane, invece, ha spesso giocato dall’altra parte del campo sacrificandosi anche a tutta fascia oltre a incidere con le sue qualità tecniche in zona offensiva. Erano mancati entrambi in momenti diversi della stagione. E ora ci sono e rappresentano valide soluzioni per Allegri nel gioco delle coppie e nelle sue riflessioni di formazione.