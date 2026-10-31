Allegri, Napoli, la forza del destino: Spalletti dipende da loro

Vergara e Giovane, poi gli altri: Allegri aspetta i recuperi

Neres proverà a esserci contro la Lazio, Alisson e Favasuli pronti dopo la sosta. Sta iniziando il mese dei rientri chiave
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Fabio Tarantino
Fabio Tarantino

4 min

Pubblicato il 31.10.2026, 10:33

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Arriveranno i rinforzi e presto bisognerà stringersi per far spazio a tutti. Allegri aspetta gli altri, farà scorta di talento in attacco e sulle fasce dove ora agiscono Lang e Politano. Torneranno gli altri, Favasuli con Neres e Alisson, le alternative che ora mancano, alcuni degli indisponibili di domani. Resteranno fuori ancora per un po’ ma il Napoli li attende. Per ora, Max ha recuperato Giovane e Vergara, soluzioni alternative utili in diversi ruoli. Soprattutto sulle fasce. A sinistra il primo, a destra il secondo. 

Allegri ora ha valide soluzioni

Indicazioni dalle ultime partite. A Monza, ad esempio, Vergara ha agito proprio al posto di Politano. Lo vede lì anche Mancini, ct dell’Italia. Giovane, invece, ha spesso giocato dall’altra parte del campo sacrificandosi anche a tutta fascia oltre a incidere con le sue qualità tecniche in zona offensiva. Erano mancati entrambi in momenti diversi della stagione. E ora ci sono e rappresentano valide soluzioni per Allegri nel gioco delle coppie e nelle sue riflessioni di formazione. 

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Allegri si fida di Giovane

Giovane aveva saltato tutto il mese di settembre dopo l’operazione per la correzione dell’ernia inguinale. Era rientrato dopo la sosta col Frosinone e da quel momento in poi è sempre stato protagonista. Solo col Monza, mercoledì, è rimasto in panchina per novanta minuti. Cinque presenze, l’assist per De Bruyne col Frosinone e poi l’autogol propiziato col Bodø. Un gol sospeso che ancora gli manca. Arriverà presto. Anche perché Allegri si fida di lui e gli sta dando lo spazio che sperava di ottenere. A sinistra, ma non solo. 

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