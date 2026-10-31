Vergara e Giovane, poi gli altri: Allegri aspetta i recuperi
Arriveranno i rinforzi e presto bisognerà stringersi per far spazio a tutti. Allegri aspetta gli altri, farà scorta di talento in attacco e sulle fasce dove ora agiscono Lang e Politano. Torneranno gli altri, Favasuli con Neres e Alisson, le alternative che ora mancano, alcuni degli indisponibili di domani. Resteranno fuori ancora per un po’ ma il Napoli li attende. Per ora, Max ha recuperato Giovane e Vergara, soluzioni alternative utili in diversi ruoli. Soprattutto sulle fasce. A sinistra il primo, a destra il secondo.
Allegri ora ha valide soluzioni
Indicazioni dalle ultime partite. A Monza, ad esempio, Vergara ha agito proprio al posto di Politano. Lo vede lì anche Mancini, ct dell’Italia. Giovane, invece, ha spesso giocato dall’altra parte del campo sacrificandosi anche a tutta fascia oltre a incidere con le sue qualità tecniche in zona offensiva. Erano mancati entrambi in momenti diversi della stagione. E ora ci sono e rappresentano valide soluzioni per Allegri nel gioco delle coppie e nelle sue riflessioni di formazione.
Allegri si fida di Giovane
Giovane aveva saltato tutto il mese di settembre dopo l’operazione per la correzione dell’ernia inguinale. Era rientrato dopo la sosta col Frosinone e da quel momento in poi è sempre stato protagonista. Solo col Monza, mercoledì, è rimasto in panchina per novanta minuti. Cinque presenze, l’assist per De Bruyne col Frosinone e poi l’autogol propiziato col Bodø. Un gol sospeso che ancora gli manca. Arriverà presto. Anche perché Allegri si fida di lui e gli sta dando lo spazio che sperava di ottenere. A sinistra, ma non solo.
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