Allegri chiarissimo prima della Juve: "Non è una squadra morta, anzi... E noi dobbiamo stare zitti e lavorare"
Risposte brevi, come sempre, ma incisive. Alla vigilia della partita di Torino contro la Juventus, Max Allegri è chiarissimo con due concetti chiave. Il primo: "La Juventus non è morta come la dipingono". Il secondo: "Noi dobbiamo stare zitti e lavorare". Tempo per i ricordi non c'è: "Il 50% della mia carriera in A l'ho passato a Torino e mio figlio vive lì - ammette Max in conferenza -. Sarà una partita bella, uno scontro diretto tra due squadre che in questo momento sono indietro in classifica". Appunto. Come ci arrivano Juve e Napoli a questo big match? "Dobbiamo migliorare alcune situazioni, gestire meglio la palla con maggiore lucidità in tutte e due le fasi. Abbiamo vinto una bella partita a Monza, i ragazzi sono stati bravi perché non era facile, in questo momento deve regnare l'equilibrio, dobbiamo stare molto zitti e lavorare. Bisogna sistemare la classifica contro una squadra allestita per lottare nelle prime quattro. Saranno feriti e arrabbiati, ci vorranno agonismo e tecnica, non è una squadra morta come la stanno dipingendo. Ho sentito anche a livello mediatico dire che la Juve è morta, ma difficilmente succede. Sono forti - ribadisce Allegri -, hanno un bravo allenatore e nei momenti di difficoltà in genere le squadre si compattano. Servirà anche un pizzico di buona sorte".
Juve-Napoli, Allegri: "Riduttivo pensare solo a questa partita"
La sfida è importante, Allegri lo sa, dice che glielo hanno ricordato anche i tifosi in questi giorni. Ma il campionato non finisce certo domani sera: "Per me è difficile dire cosa ci manca, forse qualcosa in fase difensiva. Bisogna continuare a lavorare migliorando le due fasi. I tifosi in questa settimana hanno avvertito l'importanza della partita, e io li capisco. Ma il Napoli da 15 anni lotta in alto, quindi è riduttivo pensare solo a una partita, l'obiettivo è arrivare nelle prime quattro, restare dentro la Coppa Italia e passare il turno in Champions. Non ci dobbiamo accontentare di vincere uno scontro diretto".
Sui singoli: "Rrahmani se sta abbastanza bene gioca, altrimenti va in campo uno tra Beukema e Marianucci. Anguissa? Il virus influenzale ogni tanto ne ammazza uno, vediamo dopo l'allenamento. Hojlund ha sempre fatto delle buone partite, anche quando non riusciva a finalizzare in gol. In 6 settimane Lobotka torna in campo per fortuna il piede non era poggiato in terra altrimenti sarebbe stato un disastro sportivo. Lì ci può giocare Gilmour, sostituto naturale, o De Bruyne. A volte possiamo giocare anche con due mediani, togliendo quello in mezzo. Vediamo. Dopo la sosta rientreranno sicuramente Spinazzola, Neres e Favasuli, mentre Alisson avra bisogno di ulteriore tempo".
La stoccata di Allegri sui gol in Serie A
Battute finali dedicate a una riflessione: la Serie A è più spettacolare, si segna di più e sembra ci sia meno attenzione alla fase difensiva. Allegri lo ammette, ma sposta anche il ragionamento: "Sicuramente c'è più gioco effettivo, ma siamo all'inizio. I punti contano ma... Vediamo a marzo, quando peseranno di più per lo scudetto, la Champions o la retrocessione. Vediamo che succede, i numeri per me ritroveranno il loro equilibrio".
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