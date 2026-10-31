Allegri chiarissimo prima della Juve: "Non è una squadra morta, anzi... E noi dobbiamo stare zitti e lavorare"

Risposte brevi, come sempre, ma incisive. Alla vigilia della partita di Torino contro la Juventus, Max Allegri è chiarissimo con due concetti chiave. Il primo: "La Juventus non è morta come la dipingono". Il secondo: "Noi dobbiamo stare zitti e lavorare". Tempo per i ricordi non c'è: "Il 50% della mia carriera in A l'ho passato a Torino e mio figlio vive lì - ammette Max in conferenza -. Sarà una partita bella, uno scontro diretto tra due squadre che in questo momento sono indietro in classifica". Appunto. Come ci arrivano Juve e Napoli a questo big match? "Dobbiamo migliorare alcune situazioni, gestire meglio la palla con maggiore lucidità in tutte e due le fasi. Abbiamo vinto una bella partita a Monza, i ragazzi sono stati bravi perché non era facile, in questo momento deve regnare l'equilibrio, dobbiamo stare molto zitti e lavorare. Bisogna sistemare la classifica contro una squadra allestita per lottare nelle prime quattro. Saranno feriti e arrabbiati, ci vorranno agonismo e tecnica, non è una squadra morta come la stanno dipingendo. Ho sentito anche a livello mediatico dire che la Juve è morta, ma difficilmente succede. Sono forti - ribadisce Allegri -, hanno un bravo allenatore e nei momenti di difficoltà in genere le squadre si compattano. Servirà anche un pizzico di buona sorte".