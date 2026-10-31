Di Lorenzo si prepara a Juve-Napoli: "Con Spalletti rapporto speciale ma saremo rivali"

Sarà una vigilia particolare per Giovanni Di Lorenzo . Il capitano del Napoli , ospite di KissKiss Play Sport su Radio Kiss Kiss, ha presentato la sfida contro la Juventus , che arriva con le due squadre appaiate in classifica e con un ex di lusso sulla panchina bianconera: Luciano Spalletti , l’allenatore con cui ha conquistato il terzo scudetto della storia azzurra. Di Lorenzo ha parlato del legame con il suo vecchio tecnico, ma anche di un avvio di stagione che non soddisfa il gruppo.

Di Lorenzo su Spalletti: "Sarà bello riabbracciarlo"

Di Lorenzo è uno dei reduci di quella stagione che potrebbero affrontare il loro ex allenatore. Il capitano però respinge ogni lettura in chiave di sfida personale: "Queste sono cose che non ci riguardano, noi guardiamo in casa nostra e ci stiamo preparando bene per affrontare questa partita". Il legame umano resta, e Di Lorenzo lo rivendica apertamente: "Con il mister ho un rapporto importante, speciale, per quello che mi ha dato e per quello che ha dato agli altri calciatori che erano con lui in quei due anni. Sarà bello rivederlo e riabbracciarlo, ma una volta iniziata la partita saremo rivali per 90 minuti".

"Partita difficile, vogliamo un grande risultato per noi e per i tifosi"

Per Di Lorenzo, la partita contro la Juventus resta un appuntamento speciale nonostante le tante sfide già vissute: "È una sfida sempre emozionante, stimolante, perché sappiamo che c’è una rivalità importante tra le due squadre. Sarà una partita molto difficile, ma bella da giocare". Di Lorenzo non nasconde l’insoddisfazione per la classifica attuale degli azzurri: "C’è ancora tempo, ma la nostra classifica non ci piace, ne siamo consapevoli. Partita dopo partita dobbiamo cercare di migliorarla. Affrontiamo una squadra forte, cercheremo di fare un grande risultato per noi e per i tifosi". Sui tanti gol segnati dal Napoli, anche contro il Monza, il capitano allarga il discorso a tutta la Serie A e alle nuove regole: "In tutte le partite quest’anno ci sono parecchi gol, anche per il nuovo regolamento che velocizza il gioco. Non ci sono perdite di tempo, quindi c’è più spazio per lo spettacolo. Nell’ultima partita siamo riusciti a segnare molto, ma dobbiamo migliorare perché la classifica ci vede un po’ indietro".