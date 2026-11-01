Il vice di Allegri dopo la sconfitta del Napoli a Torino: "La Juve ha meritato di vincere. Zitti e si va a casa"
Il Napoli si lecca le ferite a Torino. Gli azzurri hanno perso 2-0 contro la Juve, ma nel complesso hanno pesato anche gli infortuni e le problematiche legate a un virus (vedi l'assenza di Hojlund nell'undici iniziale). A fine partita ha parlato Landucci, il vice di Allegri. L'allenatore azzurro, infatti, era squalificato e non ha potuto vivere a bordocampo la partita. "Abbiamo fatto un brutto secondo tempo, la Juve ha meritato di vincere. Quando si perde si sta zitti e si va a casa. Abbiamo fatto un buon primo tempo col tiro di Lucca parato da Vicario ma la situazione è questa. Non siamo preoccupati ma dispiaciuti perché era una partita importante. Come ho detto ora dobbiamo stare zitti e lavorare per mercoledì. Abbiamo tanti infortuni come tutti quando giochi tanto. Bisogna lavorare. Gli infortuni? De Bruyne ha avuto problema alla caviglia. Di Lorenzo non lo so, abbiamo dovuto cambiarlo perché stava male", le parole del vice allenatore ai microfoni di Dazn.
Landucci duro con il Napoli
"Dobbiamo fare meglio. Poi tutta la differenza sta nel prendere o non prendere gol. Quando si perdono giocatori, perdiamo tutti. Tutti potevano fare meglio in campo. L’analisi è chiara e c’è posto da parlare. Loro hanno fatto meglio di noi e hanno vinto".
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