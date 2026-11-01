Il Napoli perde Di Lorenzo e De Bruyne: doppio infortunio
La trasferta in casa della Juventus si è trasformata per il Napoli in una disfatta completa. E non solo per il risultato, che ha visto trionfare i bianconeri per 2-0 grazie ai gol di Alajbegovic e Boga, ma anche per i nuovi infortuni a cui ora Allegri dovrà porre rimedio. Sia Di Lorenzo sia De Bruyne, infatti, hanno accusato un problema fisico: il capitano azzurro ha avuto un risentimento all'adduttore, il belga invece ha accusato una distorsione alla caviglia, come sottolineato anche dal Napoli. Adesso l'interrogativo è sui tempi di recupero in vista dei prossimi impegni della squadra di Allegri.
Napoli, doppio ko di Di Lorenzo e De Bruyne
Il tecnico dei partenopei, dunque, dovrà gestire due problemi in più oltre alla sconfitta. Ulteriori esami medici approfondiranno l'entità degli infortuni, ma è certo che per il Napoli si tratta di una doppia tegola, sprattutto perché Di Lorenzo e De Bruyne sono due uomini chiave della formazione di Allegri.
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