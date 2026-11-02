Napoli senza due titolari per il Porto: le ultime sugli infortunati

All'indomani della sconfitta di Torino contro la Juventus, il Napoli è tornato subito in campo. La squadra di Massimiliano Allegri ha iniziato a lavorare per preparare la sfida di Champions League in programma mercoledì 21:00 contro il Porto. Per la sfida, gli azzurri dovranno fare a meno di altri due titolari: Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera.

Napoli, attesa per gli esami di Di Lorenzo e Olivera "La squadra è stata impegnata in una seduta mattutina: coloro che sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto lavoro di recupero, mentre il resto del gruppo ha effettuato lavoro atletico". Così si apre il report del club. Sulle condizioni dei due terzini, entrambi costretti al cambio durante la sfida contro la Juventus: "Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera rientrano a Napoli per effettuare controlli diagnostici. Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera rientrano a Napoli per effettuare controlli diagnostici".