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Napoli senza due titolari per il Porto: le ultime sugli infortunati

La squadra di Allegri dopo la sconfitta contro la Juventus sta preparando la prossima sfida di Champions League. Differenziato per Hojlund
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2 min

Pubblicato il 02.11.2026, 14:27

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All'indomani della sconfitta di Torino contro la Juventus, il Napoli è tornato subito in campo. La squadra di Massimiliano Allegri ha iniziato a lavorare per preparare la sfida di Champions League in programma mercoledì 21:00 contro il Porto. Per la sfida, gli azzurri dovranno fare a meno di altri due titolari: Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera.

Napoli, attesa per gli esami di Di Lorenzo e Olivera

"La squadra è stata impegnata in una seduta mattutina: coloro che sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto lavoro di recupero, mentre il resto del gruppo ha effettuato lavoro atletico". Così si apre il report del club. Sulle condizioni dei due terzini, entrambi costretti al cambio durante la sfida contro la Juventus: "Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera rientrano a Napoli per effettuare controlli diagnostici. Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera rientrano a Napoli per effettuare controlli diagnostici".

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Differenziato per Hojlund e Milinkovic-Savic

Per quanto riguarda Hojlund Milinkovic-Savic, entrambi rimasti fuori nel corso della sfida contro la Juventus, i due giocatori hanno svolto un allenamento differenziato nella mattinata di oggi. La speranza di Allegri è quella di avere a disposizione il portiere e l'attaccante per la gara valida per la quarta giornata di Champions League.

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