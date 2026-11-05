Allegri: "Per 70 minuti ottimi, poi il crollo. Accusare i giocatori non serve a nulla"

Alta tensione Napoli, dalla lite Lucca-De Bruyne alle parole di Politano e Hojlund: è caos dopo la Champions

Nervosismo nello spogliatoio azzurro al termine del match perso sul campo del Porto e in vista del big-match di campionato contro la Lazio: cos'è successo
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4 min

Pubblicato il 05.11.2026, 10:22 (Aggiornato il 05.11.2026, 10:46)

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NAPOLI - Alta tensione in casa Napoli dopo la sconfitta per 4-1 incassata sul campo del Porto, la terza in quattro partite giocate in Champions League e settima totale se si aggiungono i dieci match di Serie A. Un ko pesante, che ha fatto emergere il nervosismo di una squadra decimata dagli infortuni e attesa ora dal big-match contro la capolista Lazio al Maradona. Un avvio di stagione finora da incubo per la squadra di Massimiliano Allegri e ad alimentare il caos non ci sono state solo le parole dei vari Politano, McTominay e Hojlund dopo la partita, ma anche la plateale lite tra Lucca e De Bruyne andata in scena sul campo del 'Do Dragao'.

 

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Tensione Napoli: lite in campo tra Lucca e De Bruyne 

Rimproverato dal belga, che si è rivolto a lui sbracciando come a lamentarsi di quello che lui considerava un movimento sbagliato, il centravanti si è risentito e si è rivolto al compagno in malo modo. "Why are you speaking?" ("perché parli?") e poi tre volte "F**k off": queste le parole di Lucca a De Bruyne 'catturate' dal labiale.

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Lo sfogo di Politano dopo la sconfitta di Porto

Tutto questo in campo, ma la situazione non è sembrata meno tesa quando alcuni degli azzurri si sono presentati di fronte ai microfoni e alle telecamere: “Ci metto sempre la faccia - ha detto Politano a 'Sky Sport' -  anche se vorrei che ogni tanto venisse anche qualche altro compagno a dare spiegazioni, non sempre noi italiani. Ma va bene così, ci metto la faccia. Gruppo ancora unito? Il mio non è un attacco verso nessuno, siamo con il mister ma stiamo faticando. C’è da compattarci e pensare a domenica, poi speriamo di recuperare qualche infortunato e che dopo la sosta possa ricominciare il nostro campionato".

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