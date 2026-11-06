Napoli, duro sfogo di Allegri dopo la settima sconfitta: il vero nodo è il mercato

Rientrata da Porto, la squadra andrà in ritiro in vista della delicata sfida di campionato al Maradona contro la Lazio dell'ex azzurro Gattuso: i dettagli
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Fabio Mandarini
Fabio Mandarini

5 min

Pubblicato il 06.11.2026, 07:48 (Aggiornato il 06.11.2026, 08:06)

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Il Napoli è atterrato alle 14 all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano per l'indisponibilità dello scalo di Capodichino fino al 1° dicembre, concludendo di fatto l'infinita trasferta iniziata sabato a Torino. A seguire, la compagnia ha raggiunto il centro sportivo di Castel Volturno in bus e ognun per sé a casa dopo sei giorni on the road pieni di sconfitte, delusioni, tensioni e problemi. Niente allenamento: le sedute riprenderanno oggi e poi la squadra andrà direttamente in ritiro nel solito hotel di Pozzuoli al gran completo, infortunati compresi. Con un solo giorno d'anticipo rispetto a quanto sarebbe accaduto in condizioni normali, considerando che la partita con la Lazio è in programma domenica alle 12.30, nonostante a caldo fosse stata ventilata l’ipotesi di ricominciare subito, al rientro in Italia.

 

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Sconfitte e polemiche: tensione Napoli

La posizione di Massimiliano Allegri, 7 sconfitte in 14 partite, 14 punti di ritardo dalla vetta in campionato e fuori dalla zona playoff in Champions, non è in bilico in questo momento. Ma è chiaro che la sfida con la squadra di Gattuso diventerà il primo, vero spartiacque: la decisione che De Laurentiis adotterà nei suoi confronti nel caso di un altro risultato negativo sarà determinante per gli orientamenti futuri. In termini più chiari: se arriverà anche l'ottava sconfitta su 15 partite e Aurelio confermerà l'allenatore, manderà alla squadra e a tutti un segnale ancora più chiaro di quello spedito ieri e dopo Venezia in merito alla fiducia nei confronti di Max. Si vedrà. Ma la certezza è che qualcosa dovrà accadere: alla luce di tutte le tensioni emerse nella tempestosa notte di Porto sono necessari chiarimenti tra tutte le parti in causa. A cominciare dal gruppo squadra: polemiche, allusioni, litigi e una sconfitta dietro l'altra non possono riempire la vita del Napoli per un solo giorno di più. Figuriamoci per una sosta senza calcio che rischia di sembrare interminabile.

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